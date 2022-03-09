С Днем рождения: в полуразрушенном здании Харькова нашли целый бюст Тараса Шевченко
9 марта 2022 , 21:01Читати новину українською
Источник:телеграм РБК-Украина
9 марта исполнилось 208 лет со дня рождения Тараса Шевченко. В эти непростые времена, в городе Харьков, который страдает от наглых рук оккупанта, Кобзарь дал о себе знать.
В полуразрушенном здании Харькова спасатели обнаружили уцелевший бюст Тараса Шевченко.
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В Харькове нашли целый бюст Шевченко / Фото из телеграма РБК-Украина
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