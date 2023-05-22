Днепр подвергся мощной атаке врага, но выдержал ее: первая информация от ОВА

Ночью 22 мая россияне атаковали Днепропетровскую область из разных видов дальнобойного вооружения. В Днепре местные слышали до двух десятков мощных взрывов в течение короткого промежутка времени.

Глава Областной военной администрации региона Сергей Лысак сообщил в телеграме, что Силы обороны умело выполнили свою работу. "Мы выдержали атаку", – подчеркнул он.

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Днепр испытал мощную атаку врага ночью 22 мая

В 04:25 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак обнародовал сообщение с первой официальной информацией об атаке россиян на регион.

Благодаря Силам обороны мы выдержали атаку. Детали впоследствии. Пока ничего не комментируем. Отнеситесь серьезно к правилам военного положения,

– написал он.

Ранее, в 3:44, Лысак просил жителей области сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях до конца тревоги. Собственно, тревогу объявили на Днепропетровщине еще в 2:28.

По утверждениям мониторинговых пабликов в соцсетях, регион, предварительно, подвергся комбинированной атаке врага с применением ракет Х-22, Х-101/555 и "Шахедов". В 04:05 в Днепропетровской области объявили отбой. Впрочем, тревога во всех других областях по состоянию на 4:40 продолжается.

Что интересно, городские власти отнеслись к атаке даже с относительным юмором. В частности, мэр Днепра Борис Филатов ограничился таким комментарием: "Полез за колбасой в холодильник… Почему всегда после обстрелов хочется есть?"

итак, ожидаем подробной информации от официальных лиц о ночных событиях на Днепропетровщине. А также заботимся о собственной безопасности, ведь воздушная тревога в Украине продолжается.Из региона Каспийского моря России, предварительно, был запуск ракет воздушного базирования, также запускали на наши земли и "Шахеды", которые россияне почему-то называют "Геранями".Пока наши силы ПВО работают, сохраняем информационную тишину и не фиксируем их работу на фото или видео.

Напомним, вечером 21 мая Россия нанесла ракетный удар по Харьковщине. В эпицентре оказался поселок Циркуны. По предварительным данным, россияне атаковали ракетами С-300.