Смертельные ягоды: в Днепре расследуют гибель 16-летней девушки
В Днепре расследуют смерть 16-летней девочки. Перед смертью несовершеннолетняя якобы съела много свежих ягод.
Информацию о смерти несовершеннолетней 24 Каналу подтвердила представитель Днепровского отдела полиции Алина Стадник. Она отметила, что тело погибшей было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
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Полиция устанавливает причину смерти девушки
Кроме того, пресс-секретарь полиции сообщила, что трагический инцидент произошел в Индустриальном районе Днепра. Остальные детали в полиции пока не сообщают.
В то же время местный ресурс "Информатор Днепр" пишет, что, по предварительной информации, девушка отравилась свежими ягодами.
В частности, перед смертью девушка переела свежие ягоды: шелковицу, клубнику и красную смородину.
В Одессе умерли 4-летние близнецы от отравления
- В мае в Одессе от отравления неизвестным веществом умерли 4-летние близнецы. Дети ели овощи, купленные на рынке. Мать вызвала на дом детского врача, но она не смогла помочь детям.
- По данным полиции, мальчик скончался до приезда скорой, а девочка в больнице. Правоохранители подозревают медика в ненадлежащем исполнении обязанностей, повлекших гибель детей.
- Врачи скорой пытались провести реанимационные мероприятия, чтобы спасти мальчика, но тщетно. Его сестричку доставили в областную детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии, где она тоже, к сожалению, умерла.
- В марте во Львове из модульного городка на Сыхове в инфекционную больницу попал 41 пациент. У всех были симптомы острой кишечной инфекции. Впоследствии всех людей, которых госпитализировали, выписали из больницы.
- Директор Центра социальной поддержки, координатор модульных городков во Львове Владимир Головатый тогда заявлял, что городок обеспечивается горячим питанием раз в день – обедом. Жители работают, и многие питаются извне, поэтому четкой статистики, что все обедают нет.
- Стоит отметить, что в то время в зимнем модульном городке на Сыхове проживало около 750 человек.