В Днепре во время тревоги слышали несколько взрывов

В ночь на 2 декабря в части областей объявили о воздушной тревоге. Впоследствии местные жители сообщили о звуках взрывов в Днепре.

Сирены завыли в нескольких регионах примерно в 2:30. В то же время в Воздушных силах проинформировали о ракетной опасности для ряда областей.

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Взрывы в Днепре

Опасность ракетных атак возникла для жителей Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской областей. Тревоги прозвучали и в Николаевской и Херсонской областях.

Через несколько минут после сирен местные жители начали сообщать о звуках взрывов в Днепре. Пока официальной информации об обстрелах не было.

К слову, об отбое в области известили в 02:54. Угроза прошла и для других "красных" регионов.

Атака по Украине в ночь на 1 декабря

В ночь на 1 декабря оккупанты в очередной раз атаковали Украину, запустив дроны-камикадзе и управляемую ракету. В общей сложности враг выпустил две Х-59 и 25 ударных "Шахедов". Основным направлением удара было Юг и Восток Украины. Пуски происходили с двух направлений – мыс Чауда и Приморско-Ахтарск.

Силы ПВО ликвидировали 18 ударных БпЛА и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Во время воздушной тревоги важно находиться в укрытиях вплоть до отбоя. Это поможет сберечь жизнь. Кроме того, важно не фотографировать и не выкладывать в сеть кадры попаданий, работу ПВО, ведь это может сыграть на руку врагу.