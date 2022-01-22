В Днепре вспыхнул мощный пожар в офисе АТБ: видео с места

В Днепре вспыхнул мощный пожар в офисе АТБ. Предварительно известно, что огонь охватил 7 из 9 этажей здания.

Огонь вспыхнул в 14:15 22 января на первом этаже. Предварительно известно, что горел утеплитель дома на проспекте Александра Поля, 40.

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В Днепре горела многоэтажка

Предварительно известно, что пожар вспыхнул на 1 этаже ресторана "Пальмира". Впоследствии огонь распространился до 7 этажа. Сам дом является офисным зданием сети АТБ.

"Предварительно жертв и пострадавших нет", – сообщили спасатели.

Они также добавили, что к тушению привлекли 45 человек и 11 единиц техники.

Пожар удалось потушить

По состоянию на 15 часов спасатели объясняли, что горел утеплитель (минвата) внешней стены 9-этажного офисного здания сети АТБ с распространением пожара в офисное помещение на 4 этаже. Впоследствии спасатели сообщили, что:

в 15:48 – пожар локализовали;

в 16:20 – ликвидировали.

Пожар в офисе АТБ в Днепре: смотрите видео "Информатор"

Пожар возник на 1 этаже здания на проспекте Александра Поля: смотрите видео​

Издание "Информатор" сообщило, что огонь распространился в здании до самой крыши. Пламя попало на припаркованное возле помещения авто и оно загорелось.

На месте были спасатели, полиция и служба газа, поскольку была вероятность взрыва газа. Всех, кто был в здании, эвакуировали.

В Днепре горел офис АТБ / Фото "Информатор", Суспільне

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