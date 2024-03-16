Уровень воды в Днепре рекордно поднялся: есть ли угроза подтопления домов в Киеве

16 марта 2024, 16:43
Читати новину українською

Источник:

КГВА

Уровень воды в Днепре в пределах Киева на 16 марта достиг своего абсолютного максимума с начала 2024 года, составляя 601 сантиметр над нулевым уровнем. По данным мониторинга, за последние 7 дней уровень Днепра в столице повысился более чем на 60 сантиметров.

Сейчас уровень опасности гидрологических явлений отмечен как І (желтый). По данным на 16 марта, аварийных подтоплений по городу не наблюдается.

Смотрите также КИУ: Облцентры выделили на ВСУ 19,5 миллиарда гривен, почти половину всех денег дал Киев

В Днепре поднялся уровень воды

За последние 7 дней уровень Днепра в столице повысился более чем на 60 сантиметров. Наблюдаются значительные колебания уровня воды в течение суток.

Это повышение уровня воды и значительные колебания вызваны увеличением сбросов воды из Киевского водохранилища из-за весеннего таяния снега. Это привело к начальному затоплению пойм и низменных прибрежных территорий.

Уровень опасности гидрологических явлений в Киеве отмечен как І (желтый). Сейчас, аварийных подтоплений по городу не наблюдается. Промышленные объекты и жилые районы города не находятся в зоне риска.

Мониторинг ситуации с половодьем продолжается. По прогнозам Укргидрометцентра, уровень Днепра в Киеве в течение следующих дней будет оставаться выше уровня начального затопления пойм и низменных прибрежных территорий.

Другие новости Киева

  • Правоохранители задержали мошенников, которые выдавали себя за работников ТЦК и СП. За время своей деятельности мужчинам удалось обмануть предпринимателя на 1,7 миллиона гривен. Сначала они продали пострадавшему "белый" билет, а после начали угрожать ему военной службой, чтобы тот платил им больше денег. Мужчины терроризировали предпринимателя фейковыми документами и скриншотами.
  • Ранее также появлялась информация, что в Киеве разоблачили преступную группу, которая организовывала сделки с одеждой и снаряжением для одной из бригад территориальной обороны города. Военное имущество незаконно списывали, а затем продавали. По данным следствия государственного бюро расследований, злоумышленники похитили бронежилеты, шлемы, зимние и летние комплекты одежды и обуви по меньшей мере на 3,6 миллиона гривен.
  • В Киеве Минздрав объявил о проверке местных ВВК. Это связано с увеличением количества жалоб, которые Минздрав получает в последнее время. Министр здравоохранения считает, что позорные случаи, когда врачи намеренно отмечают неверный диагноз или требуют взятки за верный, должны прекратиться.

Автор: Ярослав Погончук