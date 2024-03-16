Уровень воды в Днепре рекордно поднялся: есть ли угроза подтопления домов в Киеве
Источник:КГВА
Уровень воды в Днепре в пределах Киева на 16 марта достиг своего абсолютного максимума с начала 2024 года, составляя 601 сантиметр над нулевым уровнем. По данным мониторинга, за последние 7 дней уровень Днепра в столице повысился более чем на 60 сантиметров.
Сейчас уровень опасности гидрологических явлений отмечен как І (желтый). По данным на 16 марта, аварийных подтоплений по городу не наблюдается.
Смотрите также КИУ: Облцентры выделили на ВСУ 19,5 миллиарда гривен, почти половину всех денег дал Киев
В Днепре поднялся уровень воды
За последние 7 дней уровень Днепра в столице повысился более чем на 60 сантиметров. Наблюдаются значительные колебания уровня воды в течение суток.
Это повышение уровня воды и значительные колебания вызваны увеличением сбросов воды из Киевского водохранилища из-за весеннего таяния снега. Это привело к начальному затоплению пойм и низменных прибрежных территорий.
Уровень опасности гидрологических явлений в Киеве отмечен как І (желтый). Сейчас, аварийных подтоплений по городу не наблюдается. Промышленные объекты и жилые районы города не находятся в зоне риска.
Мониторинг ситуации с половодьем продолжается. По прогнозам Укргидрометцентра, уровень Днепра в Киеве в течение следующих дней будет оставаться выше уровня начального затопления пойм и низменных прибрежных территорий.
Другие новости Киева
- Правоохранители задержали мошенников, которые выдавали себя за работников ТЦК и СП. За время своей деятельности мужчинам удалось обмануть предпринимателя на 1,7 миллиона гривен. Сначала они продали пострадавшему "белый" билет, а после начали угрожать ему военной службой, чтобы тот платил им больше денег. Мужчины терроризировали предпринимателя фейковыми документами и скриншотами.
- Ранее также появлялась информация, что в Киеве разоблачили преступную группу, которая организовывала сделки с одеждой и снаряжением для одной из бригад территориальной обороны города. Военное имущество незаконно списывали, а затем продавали. По данным следствия государственного бюро расследований, злоумышленники похитили бронежилеты, шлемы, зимние и летние комплекты одежды и обуви по меньшей мере на 3,6 миллиона гривен.
- В Киеве Минздрав объявил о проверке местных ВВК. Это связано с увеличением количества жалоб, которые Минздрав получает в последнее время. Министр здравоохранения считает, что позорные случаи, когда врачи намеренно отмечают неверный диагноз или требуют взятки за верный, должны прекратиться.