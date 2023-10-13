Требовал взятку в 600 тысяч гривен: в Днепре задержали командира взвода

В Днепре 12 октября "на горячем" задержали военнослужащего одного из батальонов ВСУ. Он требовал взятку от четырех своих подчиненных.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение отдела коммуникации полиции Днепропетровской области. Фигуранту дела сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Детали дела

49-летний военнослужащий требовал от четырех своих подчиненных взятку в размере 150 тысяч гривен. В случае неуплаты он обещал препятствовать при прохождении службы и последующем начислении денежных выплат за выполнение боевых задач.

В Днепре задержан военнослужащий на взятке / Фото: ДБР

Мужчину задержали в момент получения денег. В его служебном автомобиле следователи ГУНП в Днепропетровской области, представители ДБР и Специализированной прокуратуры нашли 600 тысяч гривен, два пистолета, антидроновое ружье и другие вещественные доказательства.

Деньги, найденные в автомобиле военнослужащего / Фото: ДБР

Кроме этого, во время обыска по его месту жительства обнаружили 20 новых коптеров, зарядную станцию EcoFlow и патроны,

– говорится в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды военным лицом. Ему грозит ответственность по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и правом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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