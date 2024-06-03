В Укрэнерго рассказали о серьезных препятствиях для нормальной работы ДнепроГЭС

Днепровская гидроэлектростанция получила существенные повреждения после российских атак. Техническое состояние станции специалисты сейчас оценивают как сложное.

Это состояние ДнепроГЭС влияет, в частности, и на возможность нормальной работы объекта. Об этом в эфире Суспильного рассказал председатель Национальной энергетической компании "Укрэнерго" – Владимир Кудрицкий, передает 24 Канал.

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Состояние ДнепроГЭС оценивают, как сложное

Кудрицкий выразил обеспокоенность относительно технического состояния ДнепроГЭС, отметив, что станция сейчас "находится в трудном положении". В Укрэнерго также отметили, что эта недавняя атака российских оккупантов – не первый случай, когда Днепровская гидроэлектростанция становится мишенью для атак оккупантов.

"Враг в течение этого года несколько раз атаковал ДнепроГЭС",

– подчеркнул Кудрицкий.

Председатель Укрэнерго признал, что станция получила значительные повреждения. Говоря о потенциале восстановления работы ДнепроГЭС, Кудрицкий отметил проблемы, связанные с постоянными обстрелами, которые препятствуют стабилизации рабочих процессов на объекте.

Есть серьезные препятствия для ее нормальной работы,

– сказал Кудрицкий.

ДнепроГЭС находится в критическом состоянии

Председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров рассказал, что после массированной российской атаки 1 июня ДнепроГЭС находится в критическом состоянии. О выработке электроэнергии на гидроэлектростанции, по словам чиновника, пока речь не идет.

Глава Запорожской ОВА также добавил, что движение по плотине не удалось восстановить сразу. Федоров сообщил, что будут проводиться консультации со специалистами, инженерами, проектировщиками, специалистами, ведь перед тем, как восстановить движение, надо убедиться, что это безопасно.

До этого Федоров сообщал, что движение по плотине ДнепроГЭС временно перекрыли после российского обстрела. Чиновник добавил, что все необходимые работы по восстановлению движения по плотине проведут уже в ближайшие дни.

Стоит отметить, что ночью 1 июня враг в очередной раз нанес массированный ракетный удар по энергетическим объектам Украины. В частности, в Запорожье захватчики попали в один из объектов энергетической инфраструктуры. На этом энергообъекте после атаки врага есть разрушения.