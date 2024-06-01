После атаки ДнепроГЭС находится в критическом состоянии, – Федоров
После массированной атаки 1 июня Днепровская ГЭС, которая является крупнейшей в Украине, находится в критическом состоянии. О выработке энергии речь пока не идет.
Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров. Он также ранее сообщал, что движение по плотине Днепровской ГЭС не будут восстанавливать на выходных, передает 24 Канал.
К теме Оккупанты атаковали две гидроэлектростанции: оборудование критически повреждено
ДнепроГЭС – в критическом состоянии
Федоров сообщил, что Днепровская гидроэлектростанция находится в критическом состоянии в результате ракетной атаки 1 июня. Более того, пока даже не говорится о выработке электроэнергии.
Сейчас в критическом состоянии находится ДнепроГЭС, речь не идет даже о выработке электроэнергии, перекрыто полностью движение с левого берега на правый, поэтому жители ограничены в трафике. Сегодня в качестве объезда используется два моста на которых налажена логистика в обе стороны. Выходные пока будем так,
– заявил Федоров.
Председатель Запорожской ОВА также добавил, что движение по плотине не удалось восстановить сразу. Федоров сообщил, что сейчас будут проводить консультации со специалистами, инженерами, проектировщиками, специалистами, ведь перед тем, как восстановить движение, надо убедиться, что это безопасно.
"Я надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем четко дать ответ жителям Запорожья относительно логистики через плотину", – добавил председатель ОВА.
Враг бил по ДнепроГЭС и раньше
- Во время массированной атаки 22 марта 2024 года российские военные нанесли удары по Днепровской ГЭС. Стоит отметить, что ДнепроГЭС – крупнейшая в Украине.
- Враг ударил по гидросооружениям и плотине. На ДнепроГЭС тогда вспыхнул пожар. После атаки специалисты заверили, что угрозы прорыва дамбы нет.
- Директор Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщал, что во время атаки 22 марта 2024 года было 2 прямых попадания в станции Днепровской ГЭС. Тогда ситуация на ГЭС-2 была критической, и было неизвестно, когда станция сможет начать производить электроэнергию.
- В Офисе генпрокурора сообщали, что в целом по Днепровской ГЭС и плотине выпустили 8 ракет. Более того, одна из ракет попала в опору, также разбиты подкрановые балки.
- После атаки 22 марта 2024 года Днепровская ГЭС потеряла 20% регулирующих мощностей. Некоторое оборудование не подлежало восстановлению и его необходимо было заменять полностью. Когда именно восстановят мощность станции – неизвестно, ведь оборудование изготавливают на заказ и это может занять много времени.