После атаки ДнепроГЭС находится в критическом состоянии, – Федоров

После массированной атаки 1 июня Днепровская ГЭС, которая является крупнейшей в Украине, находится в критическом состоянии. О выработке энергии речь пока не идет.

Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров. Он также ранее сообщал, что движение по плотине Днепровской ГЭС не будут восстанавливать на выходных, передает 24 Канал.

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ДнепроГЭС – в критическом состоянии

Федоров сообщил, что Днепровская гидроэлектростанция находится в критическом состоянии в результате ракетной атаки 1 июня. Более того, пока даже не говорится о выработке электроэнергии.

Сейчас в критическом состоянии находится ДнепроГЭС, речь не идет даже о выработке электроэнергии, перекрыто полностью движение с левого берега на правый, поэтому жители ограничены в трафике. Сегодня в качестве объезда используется два моста на которых налажена логистика в обе стороны. Выходные пока будем так,

– заявил Федоров.

Председатель Запорожской ОВА также добавил, что движение по плотине не удалось восстановить сразу. Федоров сообщил, что сейчас будут проводить консультации со специалистами, инженерами, проектировщиками, специалистами, ведь перед тем, как восстановить движение, надо убедиться, что это безопасно.

"Я надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем четко дать ответ жителям Запорожья относительно логистики через плотину", – добавил председатель ОВА.

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