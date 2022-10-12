Россияне ударили по энергетической инфраструктуре в Каменском районе: там сильный пожар
Источник:Валентин Резниченко
Утром, 12 октября, российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Днепропетровской области. Ракета попала в Каменский район.
Третий день российские террористы бьют по предприятиям жизнеобеспечения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Важно Россияне направили на Днепропетровщину более 10 ракет: есть разрушения, погибшие и пострадавшие
Россияне снова обстреляли Днепропетровскую область
Утром захватчики ударили по энергетической инфраструктуре в Каменском районе. Пока там сильный пожар и разрушение.
Спасатели потушат огонь. Затем энергетики попытаются восстановить оборудование.
Экономим электричество! Дома, на работе. Везде, где можно ее экономить. Сейчас это очень важно,
– заметил глава региона.
Днепропетровская область под атакой захватчиков
- Оккупанты выпустили на Никополь более 100 снарядов. Один из них прилетел прямо в частный дом и ранил 6-летнюю девочку и ее маму.
- 10 октября оккупанты направили по Днепропетровкой области 10 ракет. В результате — попадание в критическую инфраструктуру и жилые дома. Погибли 4 человека.
- Ранее враг атаковал Никопольский район почти 70 смертоносными снарядами. Пострадали стоянка, аптека, несколько магазинов, малярная мастерская, а также агропредприятие.
- А 3 октября россияне ударили по Днепровскому району Днепра. Также захватчики всю ночь терроризировали Никопольский и Криворожский районы.
Напомним, что вечером 29 сентября оккупанты нанесли ракетный удар "Искандерами" по Днепру. В результате есть жертвы.
Так, во время пожара сгорели 52 автобуса, еще 98 повреждены. В городе побиты несколько административных зданий, четыре пятиэтажки, гимназия, магазин, легковые автомобили.
Достойно внимания – Оккупанты обстреляли ракетами Днепр: смотрите видео