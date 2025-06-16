Россияне еще больше приблизились к админгранице с Днепропетровщиной, – DeepState
- Российские войска приближаются к админгранице с Днепропетровщиной, пытаясь прорваться в область с трех тактических направлений.
- По состоянию на 15 июня оккупанты продвинулись на Новопавловском направлении возле населенных пунктов Бурлацкое и Новополье.
Одной из главных целей летней кампании России является выход на админграницы Донецкой области. На одном из участков фронта врагу, к сожалению, это почти удалось. Теперь противник пытается прорваться на Днепропетровщину.
В последнее время на Новопавловском направлении наблюдается аномальное количество боев, передает 24 Канал.
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Россия наступает на Днепропетровскую область
В Институте изучения войны уточнили, что Россия ведет многовекторное наступление на Днепропетровщину, атакуя с трех тактических направлений – с востока, юго-востока и юга от Новопавловки.
По данным DeepState, по состоянию на 15 июня оккупанты продвинулись на Новопавловском направлении у 2 населенных пунктов. Это Бурлацкое и Новополье.
Где расположено Бурлацкое на карте
Где расположен Новополь на карте
Ранее DeepState сообщил о строительстве оборонительных сооружений на границе Днепропетровской и Донецкой областей с использованием различных типов инженерных заграждений. Аналитики подытожили, что к обороне Днепропетровщины началась подготовка давно. Впрочем, фортификации не являются панацеей от продвижения врага.