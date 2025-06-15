Сразу три направления: в ISW заявили, что россияне ведут многовекторное наступление на Днепропетровщину

Российские войска не оставляют попыток продвинуться на фронте и пытаются выйти на административную границу Донецкой и Днепропетровской областей. Для этого оккупанты атакуют одновременно с нескольких направлений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Что происходит на границе Днепропетровщины

Российские войска пытаются продвинуться к Новопавловке на Днепропетровщине с трех тактических направлений.

Геолокационные кадры, опубликованные 13 июня, свидетельствуют, что оккупанты недавно продвинулись в центральной части Орехового (к востоку от Новопавловки) и, вероятно, захватили населенный пункт.

Ранее аналитики ISW уже отмечали, что российские войска ведут многовекторное наступление в сторону Днепропетровской области, атакуя с трех тактических направлений – с востока, юго-востока и юга от Новопавловки.

Основной группировкой на этом направлении, вероятно, является 41 общевойсковая армия.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец также сообщил, что подразделения 74 и 137 мотострелковых бригад (41 армия) также ведут наступление вблизи Котляровки и Муравки (северо-восток от Новопавловки), а дополнительные подразделения 74 бригады атакуют Орехово с севера.

К слову, в течение суток 14 июня на фронте произошло 203 боевых столкновения. В частности на Новопавловском направлении наши защитники остановили 34 попытки прорвать оборонительные рубежи вблизи населенных пунктов Разлив, Багатир, Новоселка и в направлении Новониколаевки, Запорожье, Дачного, Шевченко, Свободного Поля.