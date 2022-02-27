В Днепрорудном мэр Матвеев вышел с жителями навстречу российским танкам – те повернули назад
27 февраля 2022 , 21:31Читати новину українською
Источник:телеграмм "Последний Блокпост"
В городе Днепрорудном Запорожской области мэр города Евгений Матвеев вышел с жителями навстречу российским танкам. Испуганные оккупанты повернули назад.
Героизм украинцев пугает русских захватчиков. В Днепрорудном местные герои остановили оккупанта. Люди шли на вражеские танки со словами "Слава Украине" и "Героям слава".
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Российские боевики испугались и развернули танки.
Не бойтесь давать отпор захватчикам! Украина побеждает,
– говорится в сообщении
Герои из Днепрорудного заставили танки развернуться: смотрите видео
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