В Днепрорудном мэр Матвеев вышел с жителями навстречу российским танкам – те повернули назад

В городе Днепрорудном Запорожской области мэр города Евгений Матвеев вышел с жителями навстречу российским танкам. Испуганные оккупанты повернули назад.

Героизм украинцев пугает русских захватчиков. В Днепрорудном местные герои остановили оккупанта. Люди шли на вражеские танки со словами "Слава Украине" и "Героям слава".

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Российские боевики испугались и развернули танки.

Не бойтесь давать отпор захватчикам! Украина побеждает,

– говорится в сообщении

Герои из Днепрорудного заставили танки развернуться: смотрите видео

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