Дни правительства сочтены, – Саакашвили написал новое письмо из тюрьмы

4 октября 2021 , 15:44
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Источник:

фейсбук Михаила Саакашвили

Михеил Саакашвили, которого задержали сразу же после возвращения на родину, написал новое письмо из тюрьмы. В нем политик оценил результаты местных выборов в Грузии.

Так, в своем обращении Саакашвили назвал результаты "Единого национального движения" замечательными.

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В то же время политик отметил, что действующее правительство "всегда легко выигрывало местные выборы".

Обычно им не требовалось никаких дополнительных усилий, не требовалось никакого дополнительного напряжения. Когда они думали, что люди наконец-то сломаны, в каждом крупном городе проводится второй тур выборов, в некоторых из этих городов их опережает "Единое национальное движение",
 –  написал Саакашвили.

Обратите внимание! По данным ЦИК, 46,68% избирателей поддержали правящую партию "Грузинская мечта". Зато "Единое национальное движение", которое возглавляют соратники Михеила Саакашвили, получило 30,7%.

Он подчеркнул, что это означает лишь одно – "мы не только не сдались, но и боролись еще упорнее".

Дни правительства Грузинской мечты сочтены. Я горжусь вами!
 –  добавил политик.

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Что этому предшествовало

В минувшие выходные в Грузии состоялись выборы органов местного самоуправления. Граждане выбирали 64 мэров, а также 2 068 членов 64 сакребуло — городских и муниципальных собраний. В то же время по словам международных наблюдателей, во время голосования были допущены нарушения.

Возвращение Саакашвили на родину

  • Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пояснил, что на родине политик заочно осужден по делам об избиении депутата Гелашвили и убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии".
  • Политику вынесли приговор заочно – 6 лет заключения. Помиловать его может президент страны, однако Саломе Зурабишвили заявила, что это никогда не произойдет.
  • Владимир Зеленский заявил, что Украина не останется в стороне от дела политика в Грузии. Украина будет добиваться возвращения Саакашвили, который является ее гражданином.
Автор: Альона Захарова