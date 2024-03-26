Дни, за которые не стыдно, – Данилов прокомментировал отставку из СНБО
Бывший секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на свое увольнение. Он поблагодарил президента Украины за доверие.
Алексей Данилов 26 марта покинул пост секретаря СНБО. Он занимал эту должность с 3 октября 2019 года.
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Алексей Данилов высказался о своем увольнении с должности
Работы, которой отдавались до последнего. Дни, за которые не стыдно. Часы, которые летели молниеносно,
– такими словами начал свое обращение Алексей Данилов.
Бывший секретарь СНБО поблагодарил судьбу за то, что она дала ему возможность служить своей стране и своему народу во время мира и во время войны.
Отдельную благодарность Алексей Данилов выразил Президенту Украины Владимиру Зеленскому за, как он отметил, доверие и за возможность быть причастным к написанию Великой Истории в момент наибольшего испытания и наибольшего подъема.
"Спасибо нашей команде, которая проделала огромную работу, создав уникальные информационно-аналитические системы, журналистам и настоящим профессионалам, всем тем, кто помогал в нашей работе", – отметил Данилов.
Как бы трудно не было, какой бы беспросветной не казалась ситуация, мы работали и будем в дальнейшем работать для Украины и ради Украины, верили и верим в нашу Победу! Главное, что мы должны помнить всегда и что я всегда исповедовал, – не бояться, никогда и никого, идти вперед и верить в Украину, верить в народ Украины!
– подчеркнул бывший секретарь СНБО.
Также Данилов добавил, что "российское чудовище будет уничтожено, причудливое создание погибнет и сгинет во мраке истории, – и сделает это украинский воин".
Что предшествовало
- Сегодня, 26 марта, Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Отметим, что он был 13-м секретарем СНБО Украины и занимал эту должность с 3 октября 2019 года.
- На его место назначили Александра Литвиненко, который ранее был главой Службы внешней разведки.
- А вот главой Службы внешней разведки Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Олега Иващенко. Об этом свидетельствует указ №189/2024, который появился на сайте официального интернет-представительства президента. Документ датирован 26 марта.