До 1 ноября 11 тысяч военных КНДР будут воевать в Украине, – Буданов

Разговоры о том, что Россия хочет привлечь военных КНДР к войне против Украины продолжаются уже довольно долго. Глава ГУР подтвердил, что это произойдет.

Кирилл Буданов сказал, что военные Северной Кореи будут воевать в Украине. По его словам, уже к ноябрю готовых их будет 11 тысяч.

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Отправятся в Курскую область

Он пояснил, что северокорейские войска будут использовать российскую технику и боеприпасы.

В то же время первый кадровый состав из 2 600 солдат КНДР отправится в Курскую область. Сейчас три продолжается операция Сил обороны Украины, а Россия активизировала свои попытки вернуть свои позиции.

Куда отправят остальных пока не понятно.

Сейчас мы не имеем полной картины,

– объяснил Буданов.

В то же время, по его словам, сейчас идет подготовка этих солдат. Разговоры, что военные КНДР выступят на стороне России продолжаются довольно давно. В частности, Тарас Чмут и Максим Жорин говорили, что они, вероятно, таки вступят в войну.