День мира или старт большой нестабильности: чего ждать от обожаемого Путиным 9 мая

Давление большое. Хороших новостей недостаточно. Именно поэтому можно объяснить бурную реакцию граждан на любой позитивный сигнал. Особенно от Трампа, который завтра может написать противоположное.

Трамп экстравагантный или неэффективный?

Надо делать какие-то засечки, чтобы совсем не закачало. Потому что надежда – вещь обоюдная. Она спасает, но может и лишить иммунитета. Об этом заявил Алексей Копытько, информирует 24 Канал.

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Как по мне, ось мировой политики сейчас проходит через поиск ответа на вопрос: Трамп так видит мир или он недееспособен? Если он немного экстравагантный в своих целях и практиках их достижения – это дело жизненное. С этим можно работать. А вот если он смотрит, ставит цели, тужится, но не может их достичь – это совсем другое.

К подозрениям в недееспособности подстрекают заявления, что США готовы выйти из процесса достижения мира. Потому что на столе остались две опции:

подтолкнуть Владимира Путина к разумным договоренностям;

или выходить из переговоров.

Украина достаточно трезво и конструктивно очертила границы политических компромиссов.

Без военных результатов (которых Путин не имеет) объяснить ухудшение позиций Украины нельзя, это будет явная несправедливость и потакание агрессору. Чтобы оперативно помочь Путину в достижении соответствующих военных результатов, США должны как минимум согласиться с массовыми убийствами украинских детей в тылу (чего Трамп не хочет) и ввести против Украины эмбарго. То есть не просто остановить свое, а заблокировать поставки всех военных грузов и грузов двойного назначения (чего требует Путин для "прекращения огня").

Способен ли Вашингтон еще диктовать правила

Существует ряд конспирологических теорий, которые объясняют, зачем Путин нужен Трампу (торпедирование глобалистов в НАТО и ЕС, Гренландия, клинч с Китаем, личная нажива и т.д.), и почему Трамп избегает давно назревшего "мира через силу", к которому надо заставить Москву.

Однако эти теории не могут игнорировать факт: подозрение гегемона в недееспособности "обнуляет" все глобальные замыслы.

Когда возникают сомнения, мгновенно запускается процесс миллиарда внешних порезов и внутренних кровотечений. Технически невозможно спроецировать силу везде. Невозможно пальцами передавить всех болезнетворных бактерий. Нужен другой подход, требующий не только материальных ресурсов, но и времени. Это труд поколений.

Путин уже явно показал, что совсем не против выставить Трампа недееспособным. Пока что без прямого конфликта, но вектор этот. Вашингтон дает поводы для шпилек, попадая в нелепые ситуации. Местами это превращается в какой-то водевиль.

При этом в руках эксцентричного "дедушки" остаются сотни военных баз в мире, крупнейшая космическая группировка, эпический морской и воздушный флот, а также множество других полезных девайсов (в экономике, технологиях, политике и т.д.).

И внутри, и вне США подвешен вопрос – если Трамп решит, то сможет ли применить эту махину? Она его послушает? Может он кого-то превратить пусть не в ядерный, но хоть в какой-то пепел?

Опасность положения в том, что образуется воронка, которая втягивает любой негатив с интерпретацией "это потому, что США не справились". Взорвался порт в Иране – потому что Израиль справился, а США – нет. Схлестнулись Индия с Пакистаном – потому что Вашингтон никто в грош не ставит. Хотя это может вообще никак не связано. Написал Трамп Путину: "Владимир, стоп!", – а тот продолжает убивать гражданских, как ни в чём не бывало.

Моя гипотеза в том, что до 9 мая сохраняется возможность как минимум краткосрочной деэскалации, полного или частичного прекращения огня. Трамп нуждается и пока имеет силы это обеспечить. Путину нужен покой на 9 мая, и нет барьеров проявить гибкость. То есть может быть что-то обставлено как явный дипломатический прогресс.

А вот после 9 мая для Путина ситуация изменится к сентябрю (второй этап празднования – на Востоке). Он может терпеть. Риски эскалации взлетают.

Если в это окно возможностей не успеют, дальше Америке не только в Украине будет сложнее.