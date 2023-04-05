Никакого присутствия УПЦ МП в Украине не будет: нардеп объяснил, что на это повлияет

8 религиозным организациям УПЦ МП прекратили право пользования земельными участками в Хмельницком. Такое решение было принято городскими советами 4 апреля на сессиях после того, как священнослужители избили военного в церкви. Более того – до конца года в Украине не будет никакого присутствия УПЦ МП.

Об этом в эфире 24 Канала заявил народный депутат Украины из партии "Слуга народа" Олег Дунда. Он назвал при каких условиях это будет возможно.

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Осталось несколько месяцев

До конца 2023 года структурной сети УПЦ МП, по словам нардепа, в Украине не будет. Даже если не будет соответствующего закона – народ сам это вынесет.

"Это религия, которая продвигает идеологию "русского мира", а не какие-либо православные традиции. Поэтому существовать она не имеет права. Более того – это своеобразное шпионское гнездо, которое пытается влиять там, где РПЦ присутствует. В Украине такого не будет" , – уверенно отметил Дунда.

Олег Дунда о деятельности УПЦ МП в Украине: смотреть видео

Отметим, по наблюдению народного депутата, за полгода сторонников УПЦ МП стало значительно меньше. Соответственно снизилась и поддержка.

Деятельность УПЦ МП в Украине: последние новости