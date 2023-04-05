Никакого присутствия УПЦ МП в Украине не будет: нардеп объяснил, что на это повлияет
8 религиозным организациям УПЦ МП прекратили право пользования земельными участками в Хмельницком. Такое решение было принято городскими советами 4 апреля на сессиях после того, как священнослужители избили военного в церкви. Более того – до конца года в Украине не будет никакого присутствия УПЦ МП.
Об этом в эфире 24 Канала заявил народный депутат Украины из партии "Слуга народа" Олег Дунда. Он назвал при каких условиях это будет возможно.
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Осталось несколько месяцев
До конца 2023 года структурной сети УПЦ МП, по словам нардепа, в Украине не будет. Даже если не будет соответствующего закона – народ сам это вынесет.
"Это религия, которая продвигает идеологию "русского мира", а не какие-либо православные традиции. Поэтому существовать она не имеет права. Более того – это своеобразное шпионское гнездо, которое пытается влиять там, где РПЦ присутствует. В Украине такого не будет" , – уверенно отметил Дунда.
Олег Дунда о деятельности УПЦ МП в Украине: смотреть видео
Отметим, по наблюдению народного депутата, за полгода сторонников УПЦ МП стало значительно меньше. Соответственно снизилась и поддержка.
Деятельность УПЦ МП в Украине: последние новости
- В Каменце-Подольском приняли решение о запрете МП на территории Украины, выход Каменец-Подольской епархии УПЦ МП из состава РПЦ и прекращение договоров аренды или пользования УПЦ (МП) церковными сооружениями, которые находятся в государственной собственности.
- В одном из соборов Хмельницкого 2 апреля священники УПЦ МП избили военного. В церкви заявили, что это провокация. Военный оказался в больнице, а за дело взялись правоохранители. Впоследствии стало известно о переходе церкви в ПЦУ.
- Вопреки закону митрополит Онуфрий возглавил воскресную службу в Киево-Печерской лавре. Там собрались верующие.
- Верующие УПЦ МП пугают киевлян "большим потопом" в ответ на выселение из Лавры. При чем здесь галушка.