До лета Украина получит американский Patriot из Израиля, о других договариваются, – NYT

Украинскую ПВО могут усилить новыми поставками ЗРК Patriot. Одну систему передадут до лета, сообщили в иностранных СМИ.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на NYT.

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Сколько "Петриотов" могут передать Украине в ближайшее время

Источники The New York Times не сказали, как Трамп относится к решению о передаче Украине большего количества комплексов Patriot. Также не известно, это решение собственно Трампа или же оно было принято еще при Байдене.

"Министерство обороны США заявило, что "продолжает предоставлять Украине оборудование из ранее утвержденных" пакетов, имея в виду оружие, изъятое из имеющихся запасов, и новые закупки", – написали в СМИ.

Об этой поставке ранее не сообщали.

Система противовоздушной обороны Patriot, которая базировалась в Израиле, будет отправлена в Украину после ремонта, заявили четыре нынешних и бывших американских чиновника, а западные союзники обсуждают вопрос логистики Германии или Греции, которые могут предоставить еще одну такую систему,

– сказано в статье.

США должны одобрить любые передачи Украине американских ракетных комплексов Patriot, даже если те поступают через другие страны.

Год назад союзники пытались удовлетворить требование Зеленского относительно 7 систем Patriot. Хотя сейчас у Украины есть 8, функционируют только 6. Другие две модернизируют, сказал один из американских чиновников. С одной из Израиля и одной из Германии или Греции Украина будет иметь всего 10 систем Patriot, преимущественно для защиты Киева,

– перечислили медийщики.

Интересно! Ранее даже говорилось, что Украина готова купить ЗРК Patriot у США.

"Европейские союзники имеют около 40 систем, включая восемь, которые сейчас находятся в Украине. Девятый Patriot, поступающий из Израиля и проходящий капитальный ремонт для Украины, является более старой моделью, по словам двух американских чиновников. Ожидается, что он будет доставлен Украине до этого лета. По данным международного института, Германия и Греция вместе владеют приблизительно 15 системами Patriot", – подытожили в NYT.