До первых приговоров по военным преступлениям России пройдет как минимум 1 – 2 года, – Малюська

У Украины достаточно доказательств военных преступлений российских войск. Однако первые приговоры объявят, вероятно, не менее чем через 1 – 2 года.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр юстиции Украины Денис Малюска, сообщает 24 канал. По его словам, выносить приговоры оккупантам и руководству России могут как украинские национальные суды, так и международные инстанции.

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Это еще очень быстрые сроки.

Денис Малюска обратил внимание на основную проблему соответствующих дел – задержание виновных физически.

Юрисдикцию Международного уголовного суда поддерживает большинство стран мира. Согласно информации министра юстиции, если приговоры будут выноситься МУС – большинство стран не будет учитывать даже дипломатическую защиту, например, Владимира Путина или его окружения.

Безусловно, полноценный запуск этих механизмов и первые приговоры – это займет не менее года – полтора – два,

– объяснил Малюська.

Международные юрисдикции всегда были медленными, и "это очень быстрые сроки для международных судов", добавил министр юстиции Украины. Обычно на вопросы соответствующих дел нужно 6 – 8 лет, возможно, даже больше.

Наказание за зверства против украинцев: коротко

В ходе оккупации территорий Киевщины российская армия совершила огромное количество жутких военных преступлений – оккупанты насиловали женщин, расстреливали и издевались над гражданскими.

Цивилизованный мир шокирован действиями российских захватчиков, к расследованию в Киевской области присоединился Международный уголовный суд.

Украина уже объявила подозрение для 10 россиян, которые издевались над украинцами.

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