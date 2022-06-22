До сих пор мучают фантомные боли: история маленькой украинки из Бучи, потерявшей руку и маму

Маленькая София из Бучи потеряла руку, маму и любимого кота. Девочка уже 3 месяца страдает от фантомной боли. Она нуждается в помощи.

Софийка – одна из 910 детей, пострадавших от рук российских оккупантов. Девочка 3 месяца жила в больнице. Ее до сих пор мучают фантомные боли.

Важно Оккупанты кассетными снарядами обстреляли пляж в Донецкой области: 1 погибший, есть раненые дети

Ребенок вздрагивает от каждого звука

Сейчас Софийка находится в Риме. Она рассказывает, что вздрагивает от каждого звука и боится самолетов.

Когда я переживаю, у меня болит не только несуществующая рука, – боль отдает во все тело,

– говорит ребенок.

В прошлом девочка я занималась конным спортом, но не знает, сможет ли снова это делать с одной рукой. Софийке нужен протез. Когда она будет его носить, фантомные боли стихнут, и девочка даже сможет одеваться сама.

Софийка нуждается в помощи

Для девочки нашли клинику в Америке, которая может сделать такой протез. Однако у них недостаточно финансирования. Нужны спонсоры, потому что стоимость измеряется десятками тысяч долларов.

Поэтому всех небезразличных просят приобщиться и распространять информацию о Софийке.



Софийка потеряла руку и маму / Фото из инстаграма alenglish

Сколько детей пострадало от российской агрессии

По состоянию на 22 июня в результате полномасштабной вооруженной агрессии России пострадали более 916 детей в Украине. Это официальные цифры, но на самом деле жертв может быть гораздо больше, поскольку сосчитать их на оккупированных территориях невозможно. Известно, что 324 ребенка погибли, более 592 – получили ранения.

Больше детей пострадало в:

Донецкой области – 307,

Харьковской области – 175,

Киевской области – 116,

Черниговской области – 68,

Луганской области – 54,

Херсонской области – 52,

Николаевской области – 48,

Запорожской области – 30,

Сумской области – 17.

Среди последних преступлений россиян против детей – убийство 8-летней девочки в Безруках на Харьковщине. Оккупанты обстреляли поселок, и ребенок, который был во дворе, получил смертельное ранение. Ее мать тоже пострадала.

Смотрите также – щемящая история маленького Артемчика об эвакуации из Луганщины: видео