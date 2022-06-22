До сих пор мучают фантомные боли: история маленькой украинки из Бучи, потерявшей руку и маму
Источник:инстаграмм alenglish
Маленькая София из Бучи потеряла руку, маму и любимого кота. Девочка уже 3 месяца страдает от фантомной боли. Она нуждается в помощи.
Софийка – одна из 910 детей, пострадавших от рук российских оккупантов. Девочка 3 месяца жила в больнице. Ее до сих пор мучают фантомные боли.
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Ребенок вздрагивает от каждого звука
Сейчас Софийка находится в Риме. Она рассказывает, что вздрагивает от каждого звука и боится самолетов.
Когда я переживаю, у меня болит не только несуществующая рука, – боль отдает во все тело,
– говорит ребенок.
В прошлом девочка я занималась конным спортом, но не знает, сможет ли снова это делать с одной рукой. Софийке нужен протез. Когда она будет его носить, фантомные боли стихнут, и девочка даже сможет одеваться сама.
Софийка нуждается в помощи
Для девочки нашли клинику в Америке, которая может сделать такой протез. Однако у них недостаточно финансирования. Нужны спонсоры, потому что стоимость измеряется десятками тысяч долларов.
Поэтому всех небезразличных просят приобщиться и распространять информацию о Софийке.
Софийка потеряла руку и маму / Фото из инстаграма alenglish
Сколько детей пострадало от российской агрессии
По состоянию на 22 июня в результате полномасштабной вооруженной агрессии России пострадали более 916 детей в Украине. Это официальные цифры, но на самом деле жертв может быть гораздо больше, поскольку сосчитать их на оккупированных территориях невозможно. Известно, что 324 ребенка погибли, более 592 – получили ранения.
Больше детей пострадало в:
- Донецкой области – 307,
- Харьковской области – 175,
- Киевской области – 116,
- Черниговской области – 68,
- Луганской области – 54,
- Херсонской области – 52,
- Николаевской области – 48,
- Запорожской области – 30,
- Сумской области – 17.
Среди последних преступлений россиян против детей – убийство 8-летней девочки в Безруках на Харьковщине. Оккупанты обстреляли поселок, и ребенок, который был во дворе, получил смертельное ранение. Ее мать тоже пострадала.
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