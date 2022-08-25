До вторжения было больше, – Костенко о российской авиации у границ Украины

российские оккупанты стягивают к украинской границе самолеты и вертолеты. Скорее всего, такие действия россиян связаны с тем, что силами ВСУ уже удалось уничтожить немало вражеской авиации, поэтому сейчас оккупанты стягивают самолеты со всех аэродромов.

Об этом 24 каналу рассказал киборг, военный ВСУ и народный депутат Роман Костенко. Он также отметил, если проанализировать открытые данные разведки и Генштаба – перед началом полномасштабного вторжения, россияне накопили у наших границ 560 самолетов и 360 вертолетов.

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По состоянию на данный момент, речь идет о 400 самолетах и 360 вертолетах. Это говорит нам о том, что определенное количество вражеской техники мы уничтожили и россияне пытаются пополнить свои резервы,

– говорит Роман Костенко.

По словам военного, это меньше, чем было до начала полномасштабного вторжения. "Это говорит нам о том, что они стягивают технику со всех аэродромов", – добавляет он.

Роман Костенко убежден, что такое количество "хлопка" на аэродромах или ежедневные уничтожения вражеской авиации на переднем крае не проходят бесследно.

Активность вражеской авиации вокруг Украины

Россия наращивает количество авиации у украинских границ. Сейчас вблизи границ нашей страны находится около 800 единиц вражеской авиации. Оккупанты подогнали к украинской границе 150 ударных вертолетов – рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Чтобы держать украинцев в напряжении в течение всего Дня Независимости, оккупанты поднимали авиацию и имитировали запуск ракет.

Суммарно в День восстановления Независимости по всей стране сигналы воздушной тревоги раздались рекордные 189 раз. Предыдущий "рекорд" был зафиксирован 23 апреля – в канун Пасхи сирены сработали 103 раза.

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