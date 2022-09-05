Помогут уничтожать оккупантов: "Доберманко" объявил сбор на снайперские винтовки

Львовский блогер и волонтер "Доберманко" объявил новый сбор для помощи нашим военным. В этот раз деньги собирают на покупку 3 снайперских винтовок.

Украинцы призывают присоединиться к сбору и помочь закупить оружие. В общей сложности нужно 1,3 миллиона гривен.

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Кроме винтовок, волонтер планирует приобрести еще:

3 тысячи патронов к ним;

глушитель;

2 сошки

Пока почти половину суммы собрали. Если каждый отправит хотя бы несколько гривен, то скоро винтовки будут на фронте.

Каждый занимается нужными вещами, которые приносят пользу ВСУ, а ВСУ в свою очередь делают так, чтобы мы чувствовали себя в безопасности. Я продолжаю сбор на снайперские винтовки. Они очень необходимы нашим ребятам. Именно тем, кто умеет ими правильно и качественно пользоваться,

– отметил "Доберманко".

Как можно присоединиться к сбору

Monobank: 5375411201598880

Банка: https://send.monobank.ua/jar/4Buc9tux9C

"Приватбанк": 5363542603051781

PayPal: volodymyr.andreev@gmail.com

Потери россиян на войне: что известно

Украинские военные мощно работают для того, чтобы ежедневно как можно большее количество российских оккупантов отправлялось на "концерт кобзона". Только за 4 сентября Вооруженные Силы Украины ликвидировали 300 путинских солдат. Кроме того, они уничтожили немало вражеской техники: 19 танков, 29 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, 3 беспилотника, 2 крылатых ракеты, а также 11 единиц автомобильной и специальной техники.

Самые ожесточенные бои сейчас происходят на Донецком направлении, поэтому именно там вчера российская армия понесла больше всего потерь. Кстати, по словам заместителя министра обороны Анны Маляр, у ВСУ на этом направлении есть успехи.

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