Українців закликають долучитися до збору й допомогти закупити зброю. Загалом потрібно 1,3 мільйона гривень.

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Окрім гвинтівок волонтер планує придбати ще:

3 тисячі набоїв до них;

глушник;

2 сошки

Наразі майже половину суми зібрали. Якщо кожен відправить хоча б кілька гривень, то вже невдовзі гвинтівки будуть на фронті.

Кожен займається потрібними речами, які приносять користь ЗСУ, а ЗСУ своєю чергою роблять так, щоб ми почувались в безпеці. Я продовжую збір на снайперські гвинтівки. Вони конче необхідні нашим хлопцям. Саме тим, які вміють ними правильно і якісно користуватись,

– зазначив "Доберманко".

Як можна долучитися до збору

Monobank: 5375411201598880

Банка: https://send.monobank.ua/jar/4Buc9tux9C

"Приватбанк": 5363542603051781

PayPal: volodymyr.andreev@gmail.com

Втрати росіян на війні: що відомо

Українські військові потужно працюють для того, аби щодня якомога більша кількість російських окупантів відправлялася на "концерт кобзона". Лише за 4 вересня Збройні Сили України ліквідували 300 путінських солдатів. Крім того, вони понищили немало ворожої техніки: 19 танків, 29 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 3 безпілотники, 2 крилаті ракети, а також 11 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Найзапекліші бої зараз відбуваються на Донецькому напрямку, то ж саме там вчора російська армія зазнала найбільше втрат. До речі, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, у ЗСУ на цьому напрямку є успіхи.

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