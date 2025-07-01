Российские FPV-дроны массированно атаковали Доброполье: город в огне, есть раненые

Вражеские FPV-дроны массированно атаковали Доброполье в Донецкой области. В результате действий противника есть раненые.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы и Суспильное, которому рассказали о ситуации в пресс-службе Добропольской ГВА.

Смотрите также Атаковали дома и машины: в Донецкой области россияне убили 8 гражданских жителей

Взрывы в Доброполье

Российские войска в течение среды, 9 июля, атаковали город Доброполье, что в Донецкой области.

В пресс-службе Добропольской ГВА сообщили, что 5 человек получили ранения.

По предварительной информации, атака на город Доброполье в течение дня происходила FPV-дронами. Раненые пятеро гражданских лиц различной степени тяжести,

– рассказали в пресс-службе ГВА.

Местные паблики сообщают, что один из дронов попал в крышу магазина, также горят до десяти автомобилей.

Россияне дронами атаковали Доброполье: смотрите видео

Отметим, что количество дронов, которые атаковали город, неизвестно, однако, как пишут телеграм-каналы, местные отмечают, что слышали их с разных сторон.

Враг ударил дронами по Доброполью: смотрите видео

В пабликах публикуют видео, как FPV летают прямо над улицей, по которой ходят люди. На кадрах видно и слышно взрывы недалеко от кафе.

