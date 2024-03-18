Это не легкий марш: какое сопротивление борцы с режимом встречают в России

Российские добровольцы продолжают продвигаться по территории России. Бойцы Сибирского батальона заявили 17 марта, что зашли в населенный пункт Горьковский в Белгородской области и захватили админздание.

Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что сейчас Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон маневрируют в приграничье и пытаются на разных его участках наносить удары врагу. В то же время добровольцы пока не совершают рейдов вглубь территории России.

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Плохо для Путина

Существуют разные версии, почему Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон медленно продвигаются. Вероятно у них нет таких намерений или же они не имеют соответствующих сил и ресурсов.

Однако информационного эффекта они уже достигли. В Белгороде и области не работают никакие учреждения, кроме избирательных участков. А за что местным жителям голосовать – за то, что происходит бомбардировка Белгорода "неизвестными силами"? У них возникают соответствующие вопросы,

– подчеркнул военный обозреватель.

Этот информационный эффект, по его мнению, является очень плохим для Владимира Путина, поскольку свидетельствует о том, что кремлевская верхушка не способна гарантировать безопасность на территории России, хотя раньше хвасталась тем, что может это делать.

В то же время россияне оказывают сопротивление добровольцам, поэтому их операция – это не легкий марш. Россия, чтобы остановить их, даже бомбы сбрасывает, которые прилетают по российским селам. Понятно, что своих людей россияне никогда не жалели,

– подчеркнул Попович.

Несмотря на то, что для кремлевской верхушки это очень плохая история, однако она не помешает им провести так называемые выборы и снова объявить Путина президентом.

Хотят показать, что "все хорошо"

Россияне сначала заявляли, что добровольцы снимают свои тик-токи в Сумской или в Киевской области делая вид, что это территория России. Затем они были вынуждены рассказывать, что "выбили всех добровольцев", а на самом деле не выбили.

Поэтому им нужно догонять реальность каким-то образом. Делают они это путем обстрелов собственной территории для того, чтобы отчитаться Путину о том, что там все "зачищено",

– заметил он.

Хотя добровольцы предупреждали жителей приграничных областей России, что им лучше эвакуироваться и многие россияне так и поступили, власти Курской и Белгородской области препятствовали выезду местного населения.

Военный обозреватель назвал причины, по которым это происходит:

это может быть со стороны российских властей прикрытие мирным населением , о чем говорят представители добровольческих подразделений, которые зашли на территорию России, а точнее – к себе домой;

, о чем говорят представители добровольческих подразделений, которые зашли на территорию России, а точнее – к себе домой; возможно это создание информационной картинки, потому что во время "праздника общероссийского масштаба" – так называемых выборов президента, не может быть такого, что кто-то бежал из приграничных областей. Поэтому тех, кто эвакуируется, останавливают.

"Российской власти нужно показать, что "все хорошо", хотя на самом деле это не так", – отметил Денис Попович.

Рейд добровольцев на территорию России: кратко