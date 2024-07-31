В войне против России погиб уже четвертый финский доброволец

В Украине погиб финский доброволец, который воевал в ВСУ. О гибели сообщили родственникам солдата, информацию также подтвердили власти Финляндии.

Информацию порталу Yle подтвердили в Ассоциации участников боевых действий Финляндии, передает 24 Канал.

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Что известно о гибели финского добровольца на фронте

По данным Ассоциации, финский доброволец погиб в середине июля к северу от Донецка.

Исполнительный директор Sodan Kokeneet ry Юха Креус сказал Yle, что Ассоциация сотрудничает с финскими и украинскими властями и получила разрешение от родственников на публикацию информации о погибшем.

Глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер в феврале говорил Yle, что на украинском фронте воюют около 20–30 финнов. СМИ ранее говорили, что их может быть до полусотни.

По данным СМИ, в Украине погибли уже четверо финнов, которые воевали за страну.

Напомним, по словам Кирилла Буданова иностранные добровольцы оправдали абсолютно все надежды оправдали абсолютно все надежды. В частности, чрезвычайно важное значение их присутствие приобрело во время боев на территории Киевской области.