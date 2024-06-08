Так, боевой путь Интернационального легиона ГУР начался с Ирпеня. Об этом Кирилл Буданов рассказал в документальном фильме ГУР МО "Легионы света".

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Какова роль бойцов Интернационального легиона

Кирилл Буданов рассказал, что идею Интернационального легиона смогли реализовать именно в структуре ГУР. Причиной этому стало то, что большое количество сотрудников украинской разведки владеет иностранными языками.

Нам надо было искать какое-то решение. Быстрым решением стала эта конфигурация. Почти с первых недель войны мы начали принимать добровольцев из разных стран мира,

– отметил глава разведки.

По его словам, иностранные добровольцы оправдали абсолютно все надежды. В частности, чрезвычайно важное значение их присутствие приобрело во время боев на территории Киевской области.

"Наибольшая их роль была именно во время боев за Киевскую область, когда на счету был каждый боец и дополнительные силы из иностранцев, которые мы формировали из колес, они начали свой боевой путь сразу на территории Ирпеня", – рассказал он.

Что известно о фильме ГУР МО "Легионы света"

Это шестой документальный фильм цикла "Военная разведка Украины", создан Артемом Шевченко при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины в сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Кто присоединяется к Интернациональному легиону

По данным Главного управления разведки, по состоянию на сегодня против российских захватчиков в рядах легиона воюют добровольцы из 55 стран мира. Согласно открытой информации, в Интернациональном легионе служит около 20 тысяч человек.

Среди бойцов – ветераны сил спецопераций и других военных подразделений из Соединенных Штатов, Великобритании, Австралии, Дании, а также других стран Европы, Азии, Африки и Южной Америки.

В разведке отмечают, что легион он участвовал в боях на всех "горячих" направлениях, в частности во время обороны Киева, давали отпор врагу в Харьковской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.