Стоял на защите Украины: под Часовым Яром погиб доброволец из Нидерландов
В боях с российскими захватчиками отдал жизнь доброволец из Нидерландов, который защищал Украину. К сожалению, он погиб вблизи города Часов Яр, что в Донецкой области.
Печальную весть сообщило нидерландское издание NOS. Известно, что жизнь воина оборвалась 20 мая.
Смотрите также Погибла парамедик, доброволец батальона "Госпитальеры" Ирина Цыбух
На войне в Украине погиб доброволец из Нидерландов
В СМИ отметили, что в министерстве иностранных дел Нидерландов подтвердили сообщения о его гибели, которые распространялись в соцсетях. Другой информации о добровольце в ведомстве не раскрыли по просьбе родственников мужчины.
По данным СМИ, мужчина, имя которого не называют, воевал в Интернациональном легионе. Известно, что его тело было репатриировано.
В издании также добавили, что этот доброволец – уже 3 боец из Нидерландов, который отдал свою жизнь в боях за независимость Украины. Согласно данным издания, МИД не знает, сколько их граждан воюет на стороне нашего государства и сколько из них погибло в боях с войсками России.
В то же время по словам почетного консула Украины в Нидерландах, в начале полномасштабной войны в украинскую армию записались десятки нидерландских добровольцев.
Украина вернула тела 212 павших защитников
- В Украину 31 мая в рамках обмена с Россией вернули тела 212 павших защитников.
- В сообщении Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными отметили, что на родную землю удалось вернуть тела погибших Защитников, в частности с Донецкого, Запорожского, Луганского и Харьковского направлений, а также с временно оккупированных территорий Украины (ВОТ).
- Заметим, что репатриация тел состоялась при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.