Путин открыто показал своих фаворитов: кого могут готовить преемником диктатора

Есть немало мнений относительно того, кто же станет преемником Владимира Путина. Часто в этом контексте упоминают семью Патрушевых, забывая при этом о семье самого Путина.

Публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов рассказал 24 Каналу, что Путин пытается продвинуть в большую политику своих дочерей. Однако только одна из них проявляет "президентские" амбиции.

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Всех дочерей пихают в политику

На так называемом Петербургском международном экономическом форуме внезапно выступили сразу две дочери Владимира Путина – Мария Воронцова и Екатерина Тихонова. Ранее они не появлялись на публике вместе.

Это, безусловно, сделали для того, чтобы вытащить этих девушек на авансцену российской политики, поскольку они сами туда активно лезут. Особенно Екатерина. Мария не очень охотно идти в политику, поскольку они больше о науке, "социалке",

– отметил Ростислав Мурзагулов.

Мария Воронцова ранее жила за границей и была замужем за нидерландским бизнесменом Йорритом Фаассеном. Вероятно, старшая дочь Путина не хотела жить в России, ведь около 10 лет жила за пределами родной страны.

Заметим, что Воронцова является кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры внутренних болезней Факультета фундаментальной медицины МГУ и членом ученого совета МГУ, поэтому, очевидно, что карьеру она планировала строить не в политической сфере.

"Учитывая то, как она выступала и что говорила на форуме, каких-то больших политических амбиций я в ней не увидел", – добавил Мурзагулов.

Политические амбиции младшей дочери Путина

Этого же нельзя сказать о сестре Воронцовой – Екатерине Тихоновой. Она является гендиректором фонда "Иннопрактика", который проводит исследования в сфере нефтедобычи, геологии, биотехнологий и химии. Среди его партнеров – "Роснефть", "Газпром" и "Ростех".

Политические амбиции есть у Катерины Тихоновой – они из нее "прут". Все ждали, что же она скажет на форуме, но было какое-то такое ощущение бомбы, что не разорвалась. Речь была абсолютно пустая, не имела никакого практического смысла,

– отметил публицист.

Хотя Тихонова постоянно подчеркивала свой "альянс" с Андреем Белоусовым – новым министром обороны России. Она словно показывала, что это она его привела к должности. Из ее речи становится понятно, что Тихонова планирует идти как можно выше по политической карьерной лестнице.

"Но какой она президент? Это жалкая попытка, но есть и позитив. Вот когда Путин начнет совсем ослабевать, то его дочерей и всех остальных, кого он рассматривает своими надежными заменами, – начнут рвать на части. И буквально, и фигурально. Хорошо, что Путин показывает, кто реально является его фаворитами, потому что другим представителям российских элит сразу будет понятно, в кого целиться", – подчеркнул Мурзагулов.

Очевидно, что между башнями Кремля начнутся новые серьезные междоусобицы. В конце концов, политические скандалы на этом фоне могут достичь такого уровня, что война в Украине отойдет на второй план.

Что известно о возможной преемнице Путина