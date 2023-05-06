Если действительно любит, пусть пройдет лечение, – дочь самой возрастной матери Украины

Дочь старейшей матери Украины Анна-Мария Подвербная рассказала, что если суд примет решение в пользу ее матери, то это будет "самой страшной виной власти и судебной системы".

12-летняя девочка заявила – если мать действительно любит ее, то должна измениться. Следует отметить, что ребенок пока не находится с матерью, ведь на женщину ждет судебное разбирательство сразу по трем делам, пишет 24 Канал.

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Что заявила дочь старейшей матери Украины

Если она реально меня любит, то пусть полечится и наведет порядок в квартире, и пройдет курс материнства. Пусть ее объяснят, что можно, а что нет,

– заявила девочка.

Стоит отметить, что скандал разразился тогда, когда ребенок сам попросил забрать его от матери. Ведь девочка написала сообщение, в котором рассказала, что Валентина Пидвербная издевается над ней физически и психологически. В частности, она ее бьет, царапает, кричит, нецензурно бранится, травит и даже запрещает мыться.

Именно поэтому ребенка забрали от матери. Впоследствии врачи сообщили, что ей нужно обследование. У девочки не было особых жалоб на здоровье, но с ней работал психолог.

Ранее Анна-Мария также обнародовала аудиозапись с мамой, где говорила, что ей нужны операции на глазу, ведь может остаться косоглазой на всю жизнь. В ответ голос, похожий на голос Валентины Пидвербной, отказывает ребенку.

Девочка не хочет жить с мамой, которая издевается над ней

Также девочка, пока находится не с матерью, заявила: "Почему мне кажется, что моя мама выиграет суд. Тогда это будет самой страшной виной власти и судебной системы. Но я надеюсь, что это будет не так".

Перед этим Анна-Мария рассказала заместителю председателя Черниговского областного совета Дмитрию Блаушу, который одним из первых откликнулся на просьбу ребенка о помощи, с кем она хочет жить.

Она видит свое будущее в другом месте, но при этом она не хочет быть в интернате. Задавала вопрос о том, может ли ее взять кто-то под опеку, сказала, что у нее есть такой человек. Я сказал ей, что давай номер телефона, мы проверим это,

– рассказал заместитель председателя облсовета.

Дмитрий Блауш объяснил, что девочка не хочет жить с матерью в тех обстоятельствах, в которых она была. Несмотря на это, Валентина Пидвербная навещает ребенка, хотя Анна-Мария и не понимает, почему она это делает.

Валентина Пидвербная родила девочку в 65 лет с помощью искусственного оплодотворения. Врачи использовали донорскую яйцеклетку.Увидев девочку на телевидении, живущая в Израиле украинка Оксана Спектор заметила, что ребенок похож на нее. Ведь Спектор тоже сдавала на хранение свои яйцеклетки. В 2022 году она пыталась оспорить материнство Подвербной в суде и просила назначить ДНК-экспертизу. Если будет совпадение, то признать ее мамой Анны Марии. Рассмотрение дела еще продолжается.