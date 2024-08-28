Дочери Кадырова летали в Европу под чужими фамилиями, – СМИ

Российские СМИ написали, что три дочери самопровозглашенного лидера Чечни Рамзана Кадырова летали в Европу. Хотя они с 2022 года находятся под европейскими санкциями.

О выезде российское издание узнало, проанализировав утечку базы пересечения границ. Однако известно, что во Францию они попали под другой фамилией, пишет 24 Канал.

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Как дочери Кадырова летали в Европу на самолете отца под чужой фамилией

Дочери Рамзана Кадырова – Карина, Табарик и Хеди Кадыровы – использовали паспорта с другой фамилией для поездки во Францию в 2017 году, следует из утечки базы пересечения границ. Все они представлялись Мусаевыми,

– заявило издание.

По данным российских журналистов, дочери Кадырова летали в Париж на бизнес-джете Airbus ACJ319 – самолете Рамзана Кадырова, о котором ранее писали российские СМИ. В утечке говорится, что на борту был по меньшей мере 21 человек.

Важно. Издание отметило, что на борту был также начальник центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД Чечни Роман Сулейманов и офицер СОБР "Терек" Мосвар Адалаев, которых глава Чечни называл "дорогими братьями".

Три дочери Кадырова указали в документах свои настоящие дни рождения и отчества, однако изменили фамилию. Эти паспорта, согласно другим утечкам, по-прежнему, считаются действующими.

Как дочери Кадырова могли попасть в Париж / скриншоты росСМИ

Вместе с дочерьми Кадырова во Францию летала также Фатима Хазуева, которую росСМИ называют второй женой Кадырова. Также с ней летела ее дочь – Ашура, которой тогда было пять лет. Она летела по фамилии матери.

Сам Рамзан Кадыров ранее заявлял, что Ашура является дочерью его первой жены Медни, а власти Чечни писали, что она имеет фамилию Кадырова.

Стоит заметить, что журналисты-расследователи ранее писали, что Кадыров забирает детей у женщин, с которыми имел отношения.

Поэтому СМИ утверждали, что на так называемом "семейном фото" – первая жена Кадырова Медни, которую обнимает дочь Фатимы Хазуевой (второй жены Кадырова) – Ашура.



Так называемая "семья" Кадырова, где Ашура обнимает свою ненастоящую маму

Кстати, российское издание писало, что в Париже проводил показы модный дом Firdaws, которым руководит Айшат Кадырова – также дочь Рамзана Кадырова.

Важно. Сам Кадыров находится под санкциями ЕС с 2014 года, с 2017 года – под санкциями США. Также в 2022 году их ввели против его дочерей Айшат и Карины. Также США ввели санкции против трех жен Кадырова – Медни, Фатимы Хазуевой и Аминат Ахмадовой. В 2023 году – под санкции Штатов попала мать Кадырова Аймани, с 2024 года – она и под санкциями ЕС.