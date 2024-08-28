Про виїзд російське видання дізналось, проаналізувавши витік бази перетину кордонів. Проте відомо, що у Францію вони потрапили під іншим прізвищем, пише 24 Канал.

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Як дочки Кадирова літали в Європу на літаку батька під чужим прізвищем

Дочки Рамзана Кадирова – Каріна, Табарік та Хеді Кадирови – використали паспорти з іншим прізвищем для поїздки до Франції у 2017 році, випливає з витоку бази перетину кордонів. Усі вони представлялися Мусаєвими,

– заявило видання.

За даними російських журналістів, дочки Кадирова літали у Париж на бізнес-джеті Airbus ACJ319 – літаку Рамзана Кадирова, про який раніше писали російські ЗМІ. У витоку мовиться, що на борту була щонайменше 21 людина.

Важливо. Видання зазначило, що на борту був також начальник центру господарського та сервісного забезпечення МВС Чечні Роман Сулейманов та офіцер СОБР "Терек" Мосвар Адалаєв, яких голова Чечні називав "дорогими братами".

Три дочки Кадирова вказали в документах свої справжні дні народження та по батькові, проте змінили прізвище. Ці паспорти, згідно з іншими витоками, як і раніше, вважаються чинними.

Як дочки Кадирова могли потрапити у Париж / скриншоти росЗМІ

Разом з дочками Кадирова у Францію літала також Фатіма Хазуєва, яку росЗМІ називають другою дружиною Кадирова. Також з нею летіла її дочка – Ашура, якій тоді було п'ять років. Вона летіла за прізвищем матері.

Сам Рамзан Кадиров раніше заявляв, що Ашура є дочкою його першої дружини Медні, а влада Чечні писала, що вона має прізвище Кадирова.

Варто зауважити, що журналісти-розслідувачі раніше писали, що Кадиров забирає дітей у жінок, з якими мав стосунки.

Тож ЗМІ стверджували, що на так званому "сімейному фото" – перша дружина Кадирова Медні, яку обіймає дочка Фатіми Хазуєвої (другої дружини Кадирова) – Ашура.



Так звана "сім'я" Кадирова, де Ашура обіймає свою несправжню маму

До речі, російське видання писало, що в Парижі проводив покази модний будинок Firdaws, яким керує Айшат Кадирова – також дочка Рамзана Кадирова.

Важливо. Сам Кадиров перебуває під санкціями ЄС з 2014 року, з 2017 року – під санкціями США. Також у 2022 році їх запровадили проти його дочок Айшат і Карини. Також США запровадили санкції проти трьох дружин Кадирова – Медні, Фатіми Хазуєвої та Амінат Ахмадової. У 2023 році – під санкції Штатів потрапила мати Кадирова Аймані, з 2024 року – вона й під санкціями ЄС.