Доехали из Москвы, – мигранты рассказали как и за сколько добрались до польской границы
Источник:Анатолий Штирлиц в твиттере
Из-за действий Александра Лукашенко на белорусско-польской границе происходит миграционный кризис. Каждый день туда прибывает все больше беженцев.
Мигрант из Мали приехал из Москвы за 2 тысячи долларов
Один из них – мужчина, приехавший из Мали, что на африканском континенте, сообщил, как попал в Беларусь. Видеозапись его рассказа обнародовали в сети 13 ноября.
Читайте также Лукашенко – трибунал: европейские страны призвали ввести жесткие санкции против Беларуси
Приехали через Москву. Заплатили 2 тысячи долларов за одного человека, чтобы из Москвы приехать сюда (на белорусско-польскую границу – 24 канал),
– сказал мигрант.
Парень отметил, что в столице России проживал 2 года, будучи студентом. Он хочет попасть из Беларуси во Францию, а на линию разграничения из Москвы попал автомобилем через лес.
Ситуация на белорусско-польской границе: коротко
- Ситуация на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября. Тогда заметили большое количество беженцев с Ближнего Востока. Они пытаются попасть в Европу.
- Матеуш Моравецкий заявил, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко спровоцировал миграционный кризис на границе для дестабилизации ситуации в Евросоюзе.
- Польша сообщила, что белорусские силовики не впускают нелегалов обратно. Запад уверен, что их организованно свезли на границу, чтобы потом вытеснить на территорию ЕС.