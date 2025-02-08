Генпрокуроры 19 штатов США подали иск в суд на Трампа: в чем причина

Сразу 19 генеральных прокуроров разных штатов Америки подали в суд иск на лидера страны Дональда Трампа и на так называемый DOGE –Департамент по вопросам эффективности правительства, который возглавил миллиардер Илон Маск.

Прокуроры требуют запретить DOGE доступ к записям Минфина, которые содержат конфиденциальные личные данные. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на АР.

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Как отмечает издание, авторами исков стали генеральные прокуроры страны из числа Демократической партии США. Указывается, что иски направлены в федеральный суд в Нью-Йорке, потому что доступ команды Маска к центральной платежной системе Минфина США "является нарушением федерального закона".

У платежной системы Соединенных Штатов есть базы данных с возмещением всех без исключения налогов, базы по выплатам социального страхования, выплатам ветеранам и многое другое, потому что каждый год "через нее проходят триллионы долларов".

Доступ DOGE к записям казначейства, а также проверка других государственных учреждений вызвали широкое беспокойство среди критиков Трампа – не столько доступом организации к конфиденциальным данным, сколько "ростом власти Маска".

Департамент эффективности правительства был создан для выявления и устранения того, что в окружении Трампа называют "расточительными государственными расходами". Сам глава DOGE не обращает внимание на критику, говоря, что его департамент "экономит налогоплательщикам миллионы долларов".

"Эта возглавляемая самым богатым человеком мира группа не имеет права иметь информацию казначейства. Они явно ищут несанкционированный доступ, чтобы незаконно заблокировать любые платежи, на которые полагаются миллионы американцев. Например, деньги на оплату здравоохранения, ухода за детьми и другие важные программы", – сказала генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

Указывается, что свои иски в суд направили генеральные прокуроры Аризоны, Калифорнии, Колорадо, Колорадо Коннектикута, Делавэра, Гавайев, Иллинойса, Мэна, Мэриленда, Массачусетса, Миннесоты, Невады, Нью-Джерси, Северной Каролины, Орегона, Род-Айленда, Вермонта и Висконсина.