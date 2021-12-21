"Договор безопасности" с Россией: в НАТО пока не пришли к общему решению – СМИ

Страны НАТО пока не решили, как вести переговоры с Россией, которая требует подписать "договор безопасности". Именно так Кремль называет циничные требования того, что Украина не вступит в Альянс.

По информации издания Financial Times, якобы есть страны Альянса, которые смирились с тем, что диалог с Москвой необходимо вести. Они якобы считают, что это поможет убедить Россию отказаться от наращивания войск на украинской границе.

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Пространства для переговоров нет

Как передают слова одного из дипломатов НАТО, проблема в том, что как просто сказать нет, то пространства для переговоров не останется.

В то же время непоколебимыми в своей позиции остаются страны Балтии. Они единогласно отвергают ультиматумы и требования Кремля.

Агрессивная позиция России – только усиление и дальнейшая эскалация ситуации, что является серьезной угрозой не только для Украины, но и для всей Европы. Это жизненно важно для нашего региона,

– заявил глава Минобороны Эстонии Калле Лаанет.

Он также отметил, что все союзники должны тесно сотрудничать и иметь единую информацию о ситуации.

Что известно о так называемом "договоре безопасности"

Владимир Путин заявлял, что не может верить Соединенным Штатам в сфере безопасности. Поэтому, мол, ему нужен юридический документ.

В то же время МИД России обнародовал проект договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В частности, страна-оккупант требовала от НАТО обязательств не принимать Украину в Альянс.

Кремль также не отрицал, что может разместить в Беларуси ядерное оружие. МИД страны-агрессора даже назвал условие, при котором якобы пойдут на такой шаг. Если НАТО откажется обсуждать так называемые гарантии безопасности для Москвы, то будут рассматриваться все варианты, в том числе, и этот.

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