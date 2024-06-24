КНДР уже давно сотрудничает с Россией: что нового может быть в договоре между Путиным и Ким Чен Ыном

Недавно Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". Договор стал самой прочной связью между Россией и КНДР со времен окончания холодной войны.

Вряд ли кто-то ответит, о чем точно договорились диктаторы, однако поговаривают, что Северная Корея будет поставлять стране-агрессору не только оружие, сказал 24 Каналу востоковед Леонид Петров. Подписанием соглашения Москва и Пхеньян изрядно разозлили Запад.

К теме Российская армия истощена: как долго Ким Чен Ын может продавать оружие Путину

Возможна ли отправка северокорейских военных

Еще год назад ходили слухи, что КНДР будет поставлять в Россию не только обычное вооружение, баллистические ракеты, но и личный состав для их обслуживания – северокорейских солдат, строителей, консультантов.

Северная Корея уже переправила в Россию по меньшей мере 7 тысяч контейнеров с оружием.

В прошлом году когда Ким Чен Ын и Путин встречались на Дальнем Востоке, вероятно, уже тогда в России были просьбы о переброске личного состава из Северной Кореи. Впрочем, очевидно, что тогда эти просьбы проигнорировали.

Неизвестно удалось ли Путину достичь желаемого на этот раз, но узнаем об этом мы еще не скоро,

– отметил Петров.

Северокорейский режим зашел в тупик в своей политической игре между Южной Кореей и Китаем, между Россией и США. У Ким Чен Ына нет других возможных путей, кроме тесного сотрудничества с российским военно-промышленным комплексом в обмен на технологии, которые понадобятся КНДР, если она действительно попытается начать новую войну на корейском полуострове.

Северокорейские военные выросли в условиях диктаторского режима при недостатке питания, медикаментов. Теоретически они могут выживать где угодно.

Мне кажется, что будет нереалистичной отправка северокорейской армии в другие страны из-за плохой лингвистической подготовки, ведь солдаты из КНДР не смогут отличить россиянина от украинца,

– добавил востоковед.

К тому же большинство северокорейцев выросли никогда не пересекая границу, поэтому оказавшись где-то в западной Европе нет гарантии, что они не разбегутся, или сдадутся в плен.

Кстати, российские пропагандисты активно обсуждают переброску личного состава из КНДР на войну в Украину. По словам путинских приспешников, это якобы будет симметричный ответ на действия стран Запада, которые пока раздумывают, отправлять ли свои войска в Украину. В одном из пропагандистских эфиров прозвучало количество 200 тысяч, а другой российский военкор заявил о 500 тысячах солдат из КНДР.