Навряд чи хтось відповість, про що точно домовилися диктатори, однак подейкують, що Північна Корея постачатиме країні-агресору не тільки зброю, сказав 24 Каналу сходознавець Леонід Петров. Підписанням угоди Москва та Пхеньян неабияк розлютили Захід.

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Чи можлива відправка північнокорейських військових

Ще рік тому ходили чутки, що КНДР постачатиме у Росію не тільки звичайне озброєння, балістичні ракети, але й особовий склад для їх обслуговування – північнокорейських солдатів, будівельників, консультантів.

Важливо! Північна Корея вже переправила у Росію щонайменше 7 тисяч контейнерів з озброєннями.

Минулого року коли Кім Чен Ин й Путін зустрічалися на Далекому Сході, ймовірно, вже тоді у Росії були прохання про перекидання особового складу з Північної Кореї. Втім, очевидно, що тоді ці прохання проігнорували.

Невідомо чи вдалося Путіну досягти бажаного цього разу, але дізнаємося про це ми ще не скоро,

– зазначив Петров.

Північнокорейський режим зайшов у глухий кут у своїй політичній грі між Південною Кореєю і Китаєм, між Росією і США. У Кім Чен Ина немає інших можливих шляхів, окрім тісної співпраці з російським військово-промисловим комплексом в обмін на технології, які знадобляться КНДР, якщо вона дійсно спробує почати нову війну на корейському півострові.

Північнокорейські військові виросли в умовах диктаторського режиму при нестачі харчування, медикаментів. Теоретично вони можуть виживати будь-де.

Мені здається, що буде нереалістичною відправка північнокорейської армії в інші країни через погану лінгвістичну підготовку, адже солдати з КНДР не зможуть відрізнити росіянина від українця,

– додав сходознавець.

До того ж більшість північнокорейців виросли ніколи не перетинавши кордон, тому опинившись десь у західній Європі немає гарантії, що вони не розбіжаться, або здадуться у полон.

До речі, російські пропагандисти активно обговорюють перекидання особового складу з КНДР на війну в Україну. За словами путінських посіпак, це нібито буде симетрична відповідь на дії країн Заходу, які поки роздумують, чи відправляти свої війська в Україну. В одному з пропагандистських ефірів пролунала кількість 200 тисяч, а інший російський військкор заявив про 500 тисяч солдатів з КНДР.