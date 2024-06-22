Ймовірно, так звані гарантії безпеки, які були позначені в цьому договорі, насамперед інструменти стримування та шантажу західних держав, сказала 24 Каналу головна консультантка Українського інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко. Вона оцінила реальний потенціал Москви та Пхеньяна.

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До чого готується Путін й Кім Чен Ин

Війна між Росією та НАТО – маловірогідна, але Москва розглядає Альянс, на чолі зі Сполученими Штатами Америки, як ключового супротивника й ворога. Тому можна сказати, що Кремль готується до протистояння з НАТО.

У випадку КНДР це протистояння з Південною Кореєю. Проте у разі ескалації ситуації на корейському півострові це не буде просто війна між Південною та Північною Кореєю,

– зазначила Гриценко.

На сьогодні все ще діє домовленість про те, що у випадку воєнних дій командування над збройними силами Південної Кореї переходить до США.

Поготів наразі на території Південної Кореї розташований 30-тисячний американський контингент, також Суел має ядерні гарантії від Білого дому, американські кораблі регулярно заходять в південнокорейські порти. Тобто це буде повномасштабна війна з участю Сполучених Штатів Америки й найімовірніше за участю Китаю, який не стоятиме осторонь цього конфлікту.

"Навряд чи у такому випадку Кремль зможе запропонувати Північній Кореї широкомасштабну допомогу, так само й щодо КНДР. Пхеньян цілком серйозно готується до потенційної інтервенції з боку Південної Кореї у союзі зі США, тому не готові продати Росії все, що мають", – мовила головна консультантка Українського інституту стратегічних досліджень.

Чому Росія звернулася по допомогу до КНДР

Північнокорейська еліта, як і російська, страждає параноєю. Вони абсолютно всіх навколо розглядають як ворога. КНДР навіть підозріло ставиться до Китаю, який фактично є єдиним спонсором, який забезпечує їхнє виживання.

Північна Корея у якості озброєння поступається південнокорейському. Вони мають два ключових козирі – кількість та ядерний арсенал. Їхній ВПК досить потужний, але це все розробки, які базуються на колишніх радянських моделях, на відміну від Південної Кореї, яка є однією з найбільш модернізованих армій у світі.

У Росії аналогічна ситуація,

– наголосила Гриценко.

Вони тому й звертаються до КНДР, адже Путін навіть у своєму інтерв'ю в Китаї фактично визнав неспроможність Росії виграти війну військовим шляхом. Він фактично заявив, що російська армія виснажена, тому Москва звертається до КНДР з метою отримати боєприпаси й, можливо, людські ресурси.

КНДР єдиний варіант, до якого Росія тепер може звернутися, але у випадку більш повномасштабних воєнних дій навряд чи обсяги допомоги будуть значними.