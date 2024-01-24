12 января Украина подписала первый двусторонний договор о гарантиях безопасности с Великобританией. Очевидно, россияне не смогли прийти в себя после такого удара и начали грезить.

Оккупанты поднатужили свою фантазию и "прибавили" к украинско-британскому соглашению пунктов, которых оно на самом деле не предусматривает.

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Что придумали россияне

Враг в российских СМИ распространяет дезинформацию о содержании соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и Британией. В тексте этого договора якобы говорится, что "ВСУ – это часть НАТО", а "страны Альянса используют Украину для захвата шести субъектов России".

Интересно, что эти так называемые "российские" субъекты - совсем не российские, а захваченные страной – агрессоркой украинские территории. Речь идет о Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской области, республике Крым и городе Севастополь.

К тому же возвращение временно оккупированных регионов Украины под контроль Киева – не "захват субъектов России", а их деоккупация.

Что действительно предполагает сделка

В тексте соглашения прописано, что Британия будет оказывать Украине разностороннюю помощь в защите и восстановлении ее территориальной целостности в границах 1991 года. Кроме того, страна будет помогать противодействовать любой военной эскалации или агрессии со стороны России.

В договоре предусмотрено развитие ВСУ и переход их к концепциям НАТО. Впрочем, этот пункт не означает, что украинские военные становятся бойцами Альянса.

Соглашение будет действовать 10 лет до вступления Украины в НАТО. Ее можно продолжать.

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