Доступ США к украинским ископаемым – это часть гарантий безопасности, – Келлог

Кит Келлог заявил, что доступ для Соединенных Штатов к редкоземельным ископаемым Украины является частью гарантий безопасности. Поэтому воспринимать это необходимо именно так.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова спецпредставителя США по вопросам России и Украины в интервью Fox News.

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Что сказал Келлог о доступе к украинским ископаемым для США

Кит Келлог заявил, что создание "экономического партнерства", именно так он описал соглашение о доступе к украинским редкоземельным ископаемым, также "гарантирует безопасность для Украины".

Они (украинцы – 24 Канал) знают, что Соединенные Штаты вовлечены экономически и что мы имеем экономический интерес в Украине. Это еще одна часть гарантии безопасности для Украины, и они должны воспринимать это именно так,

– добавил он.

Спецпредставитель Трампа надеется, что в течение следующих дней Киев согласится на предложение США, и стороны выйдут на определенную договоренность, которая заложит основу для будущего.

"Речь идет не об одном – двух долларах. Речь идет о сотнях миллионов долларов потенциала редкоземельных минералов, которые есть здесь, в Украине. Украина очень, очень богата редкоземельными минералами, и мы должны этим воспользоваться", – считает Келлог.

К слову, министр финансов США Скотт Бессент во время визита в Украину 13 февраля привез в Украину предварительный документ соглашения о партнерстве в добыче полезных ископаемых. Вашингтон получит эти редкоземельные ископаемые в обмен на помощь Украине.

Бессент также отметил, что соглашение о полезных ископаемых между Киевом и Вашингтоном может оставить Украине "щит безопасности" после окончания войны с Россией. Он говорит, что это часть фундамента для более широкой мирной сделки.