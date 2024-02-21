Не Будапештский меморандум 2․0: что дают Украине подписанные договоры по безопасности со странами G7

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16 и 17 февраля президент Зеленский совершил молниеносные визиты в Германию и Францию и подписал с канцлером Шольцем и президентом Макроном сверхважные документы, которые должны стать основой украинской архитектуры безопасности уже в ближайшем будущем.

24 Канал рассказывает и объясняет, что это за соглашения, по какому принципу созданы и как должны работать.

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Что известно о документах по безопасности и на какое время рассчитаны?

Это двусторонние документы, которые называются:

"Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности" (между Украиной, Францией и Великобританией),

"Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке" (между Украиной и Германией).

Основой их является Вильнюсская декларация G7, согласованная 12 июля 2023 года во время саммита стран НАТО. С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.В международной дипломатии это считается среднесрочным соглашением.



Лидеры G7 и президент Владимир Зеленский во время саммита в Вильнюсе / Фото ОП

Сколько государств сейчас подписали с Украиной соглашения по безопасности?

Сейчас речь идет о трех европейских государствах. Первой это сделала Великобритания 12 января 2024 года.

Через месяц это сделали Германия и Франция (ссылки ведут на полный текст межгосударственных договоров на официальном сайте Президента Украины).

Формат предусматривает расширение географии двусторонних соглашений со странами так называемой "Большой семерки". Ожидается, что следующей будет Италия, а дальше уже и другие члены G7.

Накануне глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот в эксклюзивном интервью 24 Каналу подтвердила, что Киев и Королевство находятся на завершающей стадии подписания двусторонних соглашений в сфере безопасности.

По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, Украина близка к подписанию договоров по безопасности с Данией. Также ведутся переговоры с Канадой и другими странами. Ожидается, что может быть отдельный договор с ЕС (президентами Европейского совета и Европейской комиссии).

Кроме того, к подписантам Вильнюсской декларации G7 присоединились Албания, Бельгия, Болгария, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Греция, Исландия, Ирландия, Косово (да, и они также), Латвия, Литва, Люксембург, Черногория, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Испания, Швеция.

Эти государства также имеют право заключить с Украиной аналогичные соглашения.



Подписание соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Германией / Фото ОП

Кто входит в "Большую семерку"? G7 – это объединение правительств семи высокоразвитых стран мира в составе США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады. Кроме успешной и развитой экономики, эти государства объединяет уважение к правам человека и шире – к международному праву.



Именно поэтому в элитном клубе нет России и Китая. Россия когда-то была членом этого клуба ведущих государств и ради нее его переименовали в G8. Однако, после незаконной аннексии украинских территорий в 2014 году, Россию с позором выгнали из этой организации.

Являются ли эти соглашения договорами о гарантиях безопасности?

Не совсем, хотя президент Зеленский часто упрощенно называет эти договоры "соглашениями по безопасности", однако очевидно вкладывает в них несколько иной смысл.

В текстах договоров отсутствуют слова о гарантиях безопасности, вместо этого прописаны планы по сотрудничеству и помощи, которые позволят Украине противостоять российской агрессии.

, соглашение с Великобританией предусматривает намерение осуществлять прямую ежегодную финансовую поддержку в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в год.С Германией на 2024 год прописана оборонная помощь на 7 миллиардов евро, от Франции в 2024 году Украина получит 3 миллиарда евро.



Зеленский и Сунак подписали договор в сфере безопасности между Украиной и Великобританией / Фото ОП

Кроме того, соглашения фиксируют дипломатическую и политическую поддержку Украины, а также декларируют дальнейшие действия по взысканию с России репараций.

В соглашении абсолютно рационально прописаны пункты об ответственности России и всех российских военных преступников за содеянное против Украины и украинского народа. Каждое военное преступление оккупантов должно быть наказано, и это вполне справедливо. В соглашении также принципиально определены позиции по санкциям против России, российских активов, которые заморожены в различных юрисдикциях. Каждый такой актив государства-террориста должен быть конфискован и направлен на защиту от агрессии России, направлен на восстановление после российского террора,

– Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Олафом Шольцем 16 февраля 2024 года объясняет политический аспект соглашения между Украиной и Германией.

Как в дипломатии называют такие договоры?

В дипломатии такой тип соглашений называется рамочным или договорами о намерениях. Он формирует круг вопросов и должен стать основой для развития отношений и двустороннего партнерства.

В случае Украины это указатель к НАТО и ЕС.

Для меня особенно важно, что в соглашении отражены и четкие позиции по европейской, евроатлантической интеграции – наше государство де-факто уже является частью европейского и евроатлантического сообществ, и это должно быть закреплено юридически – в свое время,

– Зеленский о сути двусторонних соглашений.

Новый "Будапештский меморандум"?

Нет, нынешние соглашения имеют принципиальное отличие от так называемого "Будапештского меморандума". Он был фактически навязан Украине, и мы сделали это в формате "подписали и забыли", чтобы дальше себе как-то жить и радоваться мнимой многовекторности, но уже без ракет и стратегической авиации.

Сейчас ситуация в корне другая: инициатором договоров выступает Украина, которая уже получила принципиальное согласие на вступление как в НАТО, так и в ЕС. То есть имеем уникальную ситуацию, когда желания совпадают с возможностями. Ну, почти. К сожалению, на пути быстрой интеграции стоит Россия и война, которую она развязала против Украины на ее территории.

На время полномасштабной войны НАТО не согласится на вступление Украины, ведь это будет означать втягивание Альянса в открытое противостояние с Россией путем применения 5 статьи Вашингтонского договора. Это было бы очень выгодно для Украины, однако рискованно для остальных союзников.

При этом в договоре прописан план действий относительно потенциальной новой агрессии. Он предусматривает немедленное проведение консультаций с Украиной для определения соответствующих дальнейших шагов "в случае будущего вооруженного нападения со стороны России".

Мы намерены, согласно нашим соответствующим правовым и конституционным требованиям, предоставить Украине быструю и постоянную помощь в сфере безопасности, современную военную технику на суше, море и в воздухе, а также экономическую помощь, наложить на Россию экономические и другие расходы, а также консультироваться с Украиной относительно ее потребностей при осуществлении ею права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава Организации Объединенных Наций. С этой целью мы будем работать с Украиной над расширенным пакетом обязательств по безопасности и договоренностей на случай будущей агрессии, чтобы позволить Украине защитить свою территорию и суверенитет,

– Вильнюсская декларация G7 о действиях в случае нового нападения России.

Выходом из ситуации, когда союзники не могут остановить войну, но желают, чтобы такого больше не повторилось, является именно подписание соответствующих соглашений. Фактически они фиксируют статус-кво в отношениях Украины и Великобритании, Франции и Германии (пока только их) и выступают моральным гарантом продолжения этого курса и его дорожной картой.

В отличие от "Будапештского меморандума" двусторонние договоры Украины с государствами G7 имеют вполне конкретные прописанные цифры – это миллиарды фунтов и евро. За этими деньгами стоят четкие и конкретные действия и намерения:

строительство новых оборонных заводов в Украине и Европе,

развертывание новых производственных линий,

сотрудничество в области высоких технологий и кибербезопасности,

тренировки и обучение украинских военных и тому подобное.

Еще одним важным отличием таких договоров от "Будапештского меморандума" является то, что они

Что дальше?

Украина получила инструмент для укрепления всеобъемлющего партнерства с ведущими государствами мира. Речь идет не только об оборонном секторе, но и об экономике и политике. Этот механизм позволяет подписывать новые межгосударственные соглашения и наполнить рамочный договор соответствующим содержанием.

Также эти соглашения формируют дорожную карту дальнейших шагов и реформ, фиксируют политическую поддержку Украины в противостоянии с Россией.

Таким образом, когда в России среди союзников только Иран и КНДР, а недавние друзья из Пекина или Стамбула неожиданно отказываются обслуживать счета или платить за нефть, Украина имеет четкий план поддержки и такую же конечную цель.

Мы полны решимости поддерживать вас. Мы будем стоять бок о бок и убеждены, что действуя совместно мы защищаем не только Украину, но и то, что нас объединяет – наши ценности. Франция будет рядом с вами сегодня и завтра. Уверяю в нашей поддержке, которая продлится столько, сколько нужно,

– президент Франции Эммануэль Макрон, Париж, 16 февраля 2024 года.



Украина и Франция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности / Фото ОП

Эти договоры являются некими документами переходного периода на пути Украины в ЕС и НАТО. Это также четкий сигнал, что никакой усталости от Украины не существует (по крайней мере, у тех государств, которые эти соглашения подписали) и они и в дальнейшем готовы поддерживать Украину в войне против России до самой победы.

Поэтому ответ на вопрос: "Что будет дальше?" очень простой и одновременно чрезвычайно сложный – дальше нам нужно победить.