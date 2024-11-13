Растут ли доходы украинцев? Ответ вас удивит

Украинцы так привыкли к нытью и "помиральной яме", что нет большего греха, чем разрушить этот комфортный мир, где все плохо и будет еще хуже. Если ты позволил себе это сделать, то гнев народный упадет на твою голову.

Стоит только сказать, что у украинцев стремительно растут доходы, как люди проклянут тебя. Этот рост доходов является одним из факторов роста цен, который действительно ускорился во второй половине 2024 года. Об этом заявил Сергей Фурса, информирует 24 Канал.

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Поэтому люди жалуются и ненавидят за разговоры о росте доходов. А на самом деле цифры говорят о другом. Да и опыт украинцев, которые бы искали кого-то для получения услуги или, не дай Бог, искали бы персонал, должен говорить о совсем других вещах.

Так о чем говорят факты?

Доходы украинцев сильно упали в 2022 году. Война сделала нас всех беднее. Инфляция 2022 года была на уровне 26%. Девальвация привела к падению средней зарплаты в Украине с рекордного уровня в 514 долларов (рекорд за всю историю) до 460 долларов.

Таким образом, в 2022 году реальные доходы украинцев (доходы, с учетом инфляции) упали. На фоне войны, девальвации гривны и общей рекордной инфляции в мире. Вот в США Дональда Трампа выбрали, потому что там инфляция была рекордная за 40 лет в 2022 году, и простой американский народ не простил это демократам. И это был единственный год во время полномасштабного вторжения, когда падали доходы украинцев и когда падал уровень жизни.

Нас ждет новый исторический рекорд

Но потом был 2023 год, а сейчас продолжается 2024 год. Это те годы, когда в Украине благодаря западной помощи держится макрофинансовая стабильность и растут зарплаты. В частности, растут потому, что бизнес испытывает острую нехватку кадров. Людей не хватает. И это заставляет поднимать зарплаты. Все просто.

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В результате это были годы стремительного роста заработной платы. Средняя зарплата в долларах на конец 2024 года выйдет на уровень 515 долларов (по результатам 2023 года средняя зарплата выросла до 477 долларов), что соответствует уровню довоенного 2021 года.

В 2025 году средняя зарплата в долларах должна достичь уровня 543 доллара, что выведет реальную зарплату (с учетом инфляции) на уровень 2021 года. Это будет новым историческим рекордом. Но это пока что прогноз. А что по факту?

Экономическое чудо

По факту, реальные доходы украинцев, которые упали на 11,7% в 2022 году, в итоге выросли на 4% в 2023 году и 11,9% в 2024 году.

Еще раз – реальные доходы украинцев, с учетом инфляции, выйдут в 2025 году на уровень 2021 года, года до полномасштабного вторжения. И это прогноз, который есть и у НБУ, и у аналитиков.

Как это возможно? Доходы растут быстрее, чем инфляция. Гривневая зарплата растет быстрее, чем цены растут в гривне. Не по конкретным товарам, а в целом. Инфляция в Украине за три года полномасштабного вторжения составила 46% (гривневый показатель). Зарплата в гривне выросла больше. Каждый может взять калькулятор и посчитать, вспоминая, какой курс гривны мы имели в 2021 году.

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Это можно не воспринимать. Можно рвать на себе волосы и кричать об обнищании. Но это математический факт. Он косвенно подтверждается постоянным ростом покупок, которые украинцы делают в магазинах.

Это и есть то самое экономическое чудо во время войны. Обеспеченное помощью Запада.

Это действительно одна из причин роста цен. Потому что такое радикальное увеличение доходов (2023 и 2024 годов) без роста производительности труда не могло бы не приводить к инфляционному давлению. Вместе с энергетическими проблемами и другими факторами.