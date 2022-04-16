Доказательства военных преступлений России в Мариуполе собирают и фиксируют, – Вениславский

В Мариуполе, что в Донецкой области, собирают и фиксируют доказательства военных преступлений российских солдат. За все зверства оккупанты будут наказаны.

Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире общенационального телемарафона, сообщает 24 канал.

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По его словам, доказательствами в будущих международных уголовных делах будут служить видео, которые сделали мирные жители и журналисты.

В то же время, к расследованию военных преступлений россиян, в частности в Киевской области, приобщаются иностранные партнеры Украины.

В Мариуполе не только дистанционная фиксация (военных преступлений – 24 канал). Идет кропотливая работа, в том числе тех, кто по роду своей службы должен этим заниматься. Доказательства собирают. Их фиксируют,

– рассказал Вениславский.

Следует заметить, что Россия пытается уничтожить доказательства военных преступлений, совершенных в Мариуполе. Оккупанты начали эксгумацию тел местных жителей, похороненных во дворах. Куда оккупанты направляют тела погибших – неизвестно.

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