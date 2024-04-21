Доклад Сырского о фронте и увеличении систем ПВО: Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский 21 апреля записал свое традиционное вечернее обращение к украинцам. В нем глава государства рассказал о ситуации на фронте, которую доложил ему главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Также украинский глава отметил об увеличении систем ПВО и поиск новых комплексов для защиты неба. Для этого украинская власть сотрудничает с нашими партнерами.

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Ситуация на фронте и поиск новых систем ПВО

Зеленский отметил, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о наиболее горячих точках фронта.

Часов Яр и другие ключевые направления в Донецкой области: Покровский, Кураховский, а также Харьковская область – Купянское направление. Наши позиции, наши результаты. Я благодарю каждого солдата, каждому командиру, всем нашим боевым подразделениям, которые действительно меткие и устойчивые,

– рассказал президент.

Украинский глава также подчеркнул, что главнокомандующий доложил ему и о поражении целей на временно оккупированной территории. В частности, говорилось о реализованных операциях и подготовка к запланированным.

"Российская армия должна нести потери ежедневно, и каждый такой день – российских потерь – приближает для нас такой нужный мир", – сказал Зеленский.

Он также имел разговор с министром обороны Умеровым, и ключевой темой была ПВО.

Делаем все возможное, контактируем со всеми возможными партнерами, чтобы увеличить защиту неба – увеличить количество и качество систем ПВО в руках наших воинов. Каждый лидер и каждая страна, которые в этом помогают, являются настоящими спасителями жизни,

– сказал глава государства.

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Контакты с США и благодарность за работу ради Украины

Зеленский также отметил, что украинская власть продолжает контакты с американской стороной на всех нужных уровнях. В частности, президент подчеркнул, что для нашего государства очень важно теперь оперативное решение Сената в поддержку украинского пакета.

"Поэтому и на уровне Офиса, на уровне наших дипломатов активно работаем, чтобы был позитив политический, в быстром утверждении пакета, а также и позитив в самом пакете – его правильное наполнение, наполнение именно тем, что так ожидают наши воины на фронте", – сказал президент.

Он также отметил, что время между политическими решениями и реальными поражениями врага на фронте, между утверждением пакета и силой наших ребят должно быть максимально коротким. А сила – именно такой, которая действительно может изменить ситуацию на передовой.

Фронтовая ПВО нужна так же, как и защита нашим городам и селам. Наши дальнобойные возможности. Наша артиллерия. Наши возможности расширять пространство нашего контроля. Сейчас каждый день важен – важен в коммуникации, в политике, в логистике,

– подчеркнул президент.

Зеленский также поблагодарил всех наших друзей в Соединенных Штатах, каждому нашему партнеру в мире, кто понимает общие возможности и общие наши задачи.

"Всеми методами вместе должны останавливать российский террор, ограничивать российский потенциал войны и заставлять Путина признать очевидное, что эта война ничего ему не даст", – подчеркнул глава государства.

Он также поблагодарил всех, кто с Украиной и вместе с нами. А также тех, кто бьется ради нашего государства и людей, кто помогает и работает на украинскую силу и защищает жизнь.