Доклад Сырского о фронте и важные решения для страны: Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 23 октября записал традиционное вечернее обращение к украинцам. В нем глава государства рассказал о ситуации на фронте и важных решениях для нашего государства.

Украинский лидер также провел совещания с премьер-министром и секретарем СНБО. Также Зеленский поблагодарил наших защитников за борьбу против российской агрессии.

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Совещания со Шмыгалем и Литвиненко и ситуация на фронте

Владимир Зеленский рассказал, что он провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем – по текущим вопросам и некоторым неотложным решениям, которые нужно принять.

Также было совещание с секретарем СНБО Александром Литвиненко – о контроле за выполнением решений СНБО и подготовка некоторых военных вопросов на следующую Ставку,

– сказал украинский лидер.

Также президент подчеркнул, что был доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о фронте и Курской операции.

"Больше всего внимания – сложным направлениям в Донецкой области, а также потребностям наших воинов, наших боевых бригад в оперативности поставок от партнеров", – подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, он отметил, что оперативность всегда означает больший результат. Поэтому он хочет отметить наших воинов из 38 отдельной бригады морской пехоты, которая сейчас находится на Покровском направлении, и 79 бригаду ДШВ, что на Кураховском направлении.

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США предоставят 20 миллиардов долларов Украине

Владимир Зеленский также рассказал, что США приняли решение предоставить 20 миллиардов долларов Украине. Это средства, которые обеспечены замороженными российскими активами.

Это часть решения G7 о 50 миллиардах долларов для Украины – для нашей защиты, для нашей устойчивости. Это то, что действительно поддержит нас. И важно реализовать это уже в этом году,

– сказал президент.

Украинский лидер поблагодарил Соединенные Штаты и всю G7 за эту помощь.

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Встреча с украинским общественным сектором

Зеленский также отметил, что в этот день также была встреча с представителями нашего украинского гражданского общества.

Много было организаций – внешняя политика, развитие оборонной сферы, правозащита, защита свободы. В частности, был и Максим Буткевич – украинский правозащитник и воин, которого нам недавно удалось освободить из российского плена,

– сказал президент.

Во время встречи, по словам украинского лидера, удалось подробно обсудить План победы и нашу потребность в объединении – в том, чтобы вместе возвращать справедливость для Украины, приближать мир и говорить с партнерами обо всем том, что может сделать Украину сильнее.

"Мы рассчитываем на единство в продвижении решения партнеров по приглашению Украины в НАТО. А также по развитию нашей системы обороны. Надо более активно призывать партнеров к решимости в оборонном сотрудничестве", – отметил Зеленский.

Он также отметил, что надо вместе работать над шагами, которые дадут Украине возможность быстрее восстановиться после этой войны.