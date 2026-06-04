Как не потерять выплаты и статус после ранения: в Минобороны указали на важную деталь

После ранения военнослужащему оформляют несколько документов. От того, правильно ли они заполнены зависят денежные выплаты.

Минобороны объяснило, на оформление каких документов военнослужащие после ранения должны обратить внимание.

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Почему военным стоит проверять документы после ранения?

После ранения военнослужащий не обязан сам контролировать оформление всех медицинских документов. Но от того, как они заполнены, зависит очень много важных вещей:

прохождение ВВК и установление, связано ли ранение со службой;

назначение дополнительных выплат во время лечения или отпуска;

оценка состояния здоровья для определения инвалидности;

получение статуса лица с инвалидностью вследствие войны;

выплата единовременной денежной помощи (ЕДП) в случае инвалидности.

Ошибки в документах не лишают прав, но из-за них документы возвращают на доработку, и процесс может затянуться на месяцы.

На какие документы следует обратить внимание?

Первичная медицинская карта (ПМК)

Это первый документ, который заполняют сразу после ранения еще до госпитализации. Она подтверждает факт оказания первичной медицинской помощи и является одним из ключевых источников для оформления справки об обстоятельствах ранения.

Выписка из больницы

После лечения выдается выписка из медицинской карты. В ней должны быть:

все диагнозы – включая травмы, которые могли обнаружить позже (например, переломы);

точная дата ранения – она должна совпадать с другими документами.

Если данные неполные или неточные, это может повлиять на решение ВВК или установление инвалидности. Выписки нужно сохранять и предоставлять при всех последующих осмотрах.

Справка об обстоятельствах травмы – главный документ

Это официальная справка (приложение 5 к приказу МО №402), которая нужна для:

установления причинной связи ранения;

получения выплат, включая ОГД;

подтверждения права на дополнительные пособия;

обжалования решений ВВК.

На что обращают внимание: правильные личные данные; точная дата и обстоятельства ранения; полный перечень повреждений; согласованность с другими документами (ПМК, журналы боевых действий и т.д.).

В справке обязательно должно быть указано, что ранение:

не связано с правонарушением;

не произошло в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

не было умышленным самоповреждением.

Без этой формулировки документы на ОГД возвращают на доработку.

Причинную связь устанавливает только ВВК. Командир, медики части или кадровые службы этого не делают – они только готовят документы.

Оформление справки об обстоятельствах ранения происходит по-разному в зависимости от ситуации.

Если ранение произошло в результате действий противника, служебное расследование не проводится. В таком случае собирают все необходимые медицинские и служебные данные, командир издает соответствующий приказ, после чего на его основании справку оформляют в электронной системе, а военнослужащий получает ее копию.

Если же событие не связано с противником, сначала обязательно проводится служебное расследование, по результатам которого составляются акты. После этого также издается приказ командира и оформляется справка через электронную систему с последующей выдачей копии военному.

Справка об участии в боевых действиях

Это отдельный документ (приложение 6 к постановлению КМУ №413), который нужен для:

получения статуса УБД;

подтверждения связи болезни со службой во время ВВК.

Ее оформляет военная часть. Если этого не сделали – военный может инициировать процесс самостоятельно.

Как хранить документы

Все медицинские и административные документы, которые оформляются во время лечения, следует хранить в оригиналах и сразу делать с них копии.

В дальнейшем понадобятся следующие документы:

военно-учетный документ;

первичная медицинская карта;

выписки из медицинской карты за каждый период стационарного лечения;

справка об обстоятельствах травмы (приложение 5 к приказу МО №402);

справка о непосредственном участии в боевых действиях (приложение 6 к постановлению КМУ №413);

выписка из учетной документации (форма 12).

Если есть ошибки в документах

Ошибки (дата, диагноз, формулировка) нужно исправлять через:

медицинское учреждение;

воинскую часть;

ТЦК и СП.

Лучше исправить до подачи документов. Если уже поданы – тоже можно исправить, но это займет больше времени.

Если документы появились позже, можно повторно обратиться в ВВК с заявлением для пересмотра причинной связи.

Если военнослужащий не согласен с постановлением ВВК – в частности с определенной причинной связью – он имеет право обжаловать ее в высшей по уровню ВВК или в судебном порядке. Срок обжалования – 30 дней с даты принятия решения.