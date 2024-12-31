Россия на грани: Буданов рассказал, как долго Кремль сможет поддерживать войну в нынешних объемах

Кирилл Буданов заявил, что Россия пока способна продолжать войну против Украины в нынешних объемах. Однако уже в 2025 году российская экономика и финансовый сектор достигнут критического предела.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ГУР Кирилла Буданова в эфире телемарафона. По его словам, руководству России придется принимать серьезные решения.

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Может ли Россия продолжать войну в нынешних объемах

Буданов рассказал, что вскоре Россия не сможет поддерживать те же объемы ведения войны, что и сейчас.

К сожалению, способна (воевать против Украины – 24 Канал). В тех объемах, которые есть сейчас, она способна. Экономика России медленно регрессирует. Как говорится, все наблюдают ее падение. Но, как я и говорил ранее, в 2025 году мы точно будем наблюдать приближение российской экономики и финансового сектора к опасной отметке,

– заявил Буданов.

Он отметил, что это не будет означать разрушение России. Впрочем, это будет именно тот предел, когда российские власти будут вынуждены "принимать серьезные решения".

"К тому времени им станет трудно, но они будут держаться. После того – придется принимать серьезные решения. Да, они могут перейти полностью на военные рельсы. Но хотят ли они этого – это большой вопрос", – добавил руководитель ГУР.

В то же время, отвечая на вопрос, есть ли у ГУР информация о том, сколько ракет удалось накопить России для ударов по Украине, Буданов отметил, что объемы достаточные.