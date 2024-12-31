Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ГУР Кирила Буданова в етері телемарафону. За його словами, керівництву Росії доведеться ухвалювати серйозні рішення.

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Чи може Росія продовжувати війну в нинішніх обсягах

Буданов розповів, що невдовзі Росія не зможе підтримувати ті ж обсяги ведення війни, що і зараз.

На жаль, здатна (воювати проти України - 24 Канал). В тих обсягах, які є зараз, вона здатна. Економіка Росії повільно регресує. Як-то кажуть, всі спостерігають падіння її. Але, як я і казав раніше, у 2025 році ми точно будемо спостерігати підходження російської економіки та фінансового сектору до небезпечної відмітки,

– заявив Буданов.

Він зауважив, що це не буде означати руйнування Росії. Втім, це буде саме та межа, коли російська влада буде змушена "приймати серйозні рішення".

"До того часу їм важко, але вони будуть триматися. Після того – прийдеться приймати серйозні рішення. Так, вони можуть перейти повністю на воєнні рейки. Але чи хочуть вони цього – це велике питання", – додав керівник ГУР.

Водночас відповідаючи на питання, чи є у ГУР інформація про те, скільки ракет вдалося накопичити Росії для ударів по Україні, Буданов зазначив, що обсяги достатні.