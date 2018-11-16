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      Долгожданное тепло в Смеле: как замерзший город возвращается к жизни

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      Тепло наконец-то дошло до Смелы – в городе включили отопление. С вечера 15 ноября запустили 9 из 20 котельных, поэтому батареи в домах людей постепенно нагреваются.

      Но быстро все сделать не удается: уже произошло несколько порывов, а давление в системе до сих пор не нормализовалось.

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      Одной из первых тепло получила школа-коллегиум №3. Котельные здесь запускали прямо в полночь. Сейчас проверяют системы и готовятся к началу обучения.

      Вечером восстановили и сразу начали набирать систему и включили котлы. Вы же понимаете, что котлы включаем постепенно, не на полную мощность, чтобы не было порывов. Я надеюсь, что в понедельник дети переступят порог школы, где будет соответствующий температурный режим и мы начнем учиться,
      – прокомментировала директор школы Татьяна Карло.

      9 котельных запустили в Смеле до обеда. Первыми дали тепло в школы, садики и больницы. Остальные системы пока наполняют водой, но давления в системе до сих пор не хватает, поэтому оборудование работает не на полную мощность. Коммунальщики надеются, что к вечеру работа стабилизируется. К тому же, старые трубы не выдерживают, две аварийные бригады на работе уже почти сутки ликвидируют порывы.

      Договор с "Нафтогазом" о теплоснабжении планируют подписать в понедельник. А вот кто заплатит 86 миллионов, которые задолжала частная организация, отапливающая 7 лет город – будет решать суд. Коммунальщики говорят: до конца суток включат теплоснабжение во всем городе. Школы и больницы начнут работу в понедельник.

      Напомним, 14 ноября в Смеле из-за отсутствия в течение нескольких дней тепла в домах объявили чрезвычайное положение. В связи с отсутствием отопления в городе почти не работали детсады и школы, а также пришлось эвакуировать пациентов городской больницы в ближайшие лечебные учреждения.

      Впоследствии жители города с требованием подать тепло в дома начали пикетировать под Кабмином и "Черкассыгазом", и под последней учреждением даже подожгли шины. 15 ноября вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко сообщил, что Смеле будет предоставлен краткосрочный кредит в сумме 25 миллионов гривен для начала отопительного сезона.

      Почему в Смеле возникла критическая ситуация с теплом в домах? Дело в том, что "Нафтогаз" обязал городские власти взять на себя долги предыдущего поставщика тепла – а это 86 миллионов гривен – и подготовить котельные, но до сих пор ни одно из этих условий выполнено не было.

      Теги: Новости Украины коммунальные услуги Отопительный сезон Новости Черкасс Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 канал
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